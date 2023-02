JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Pada Instagram Live Research Corner kali ini, MNC Sekuritas bakal membahas soal Fibonacci. Fibonacci pertama kali dikembangkan oleh Leonardo da Pisa pada abad ke-13.

Saat ini, deret angka Fibonacci digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satu manfaat dari Fibonacci adalah untuk keperluan analisa.

Di dunia trading saham, Fibonacci memiliki manfaat utama untuk keperluan analisa harga aset ke depannya, serta mengetahui level support dan resistance dari harga suatu saham.

Bagi trader yang menyukai analisa teknikal, teknik Fibonacci ini tentunya dapat membantu dalam menentukan posisi masuk dan ke luar suatu saham di pasar.

Trader bisa mendapatkan titik yang lebih akurat untuk dijadikan sebagai acuan stop loss atau take profit. Titik acuan tersebut dapat berlapis, mulai dari take profit 1, 2, 3, dan seterusnya.

Bagaimana cara menggunakan Fibonacci di aplikasi MotionTrade?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner “Mencari Fibonacci” pada Kamis (23/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Senior Research Analyst MNC Sekuritas, T. Herditya Wicaksana. Saksikan IG Live ini melalui akun Instagram @mncsekuritas.

