JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan media massa milik MNC Group harus terus berkembang dan selalu menjadi referensi masyarakat di Tanah Air.

Hal itu ditegaskan Hary saat memberikan arahan dan motivasi dalam News Forum di iNews Tower, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023.

“Memberikan arahan kepada seluruh asisten manager sampai direksi, khusus tim Newsroom TV, pay channel, portal/online, radio, streaming dan medsos,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto acara pada laman Instagram miliknya, Kamis (22/2/2023).

Dalam kesempatan ini, Hary juga mengingatkan agar media milik MNC Group selalu menjadi referensi pilihan masyarakat Indonesia.

“Jadikan terus referensi masyarakat dan tetap #1,”imbuhnya.

Tak hanya itu, Hary juga memberikan motivasi untuk meningkatkan mentalitas serta melangkah maju.

“Jangan menyenangkan diri sendiri (terlebih dahulu), kalau mentalitasnya seperti itu, kita tidak pernah jadi jagoan. Mentalitas yang benar itu we're not good, yes let's make it good,” papar Hary.

(ZWD)