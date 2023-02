JAKARTA- 4 Perusahaan yang ternyata milik Surya Paloh menarik untuk diulas. Dia amemiliki kekayaan Rp8,74 triliun pada tahun 2018.

Harta ini membuat dirinya menempati posisi ke-77 dari daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia.

Dengan besaran harta tersebut, kekayaan Surya Paloh bersumber dari berbagai bisnis yang dijalankannya.

Berikut 4 perusahaan yang ternyata milik Surya Paloh dirangkum dari berbagai sumber:

1. Media Group

Surya Paloh adalah pemilik salah satu media terbesar di Indonesia, yakni Media Group.

Melalui Media Group, Ketua Umum Partai Nasdem itu memiliki berbagai media cetak, media berita online, dan siaran televisi di Indonesia. Dia juga memiliki bisnis percetakan yang termasuk dalam anak usaha Media Group.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

2. Bisnis Pertambangan

Terdapat beberapa bisnis dalam sektor pertambangan yang dikelolanya, seperti PT Emas Mineral Murni, PT Pusaka Marmer Indahraya (PUMARIN), dan PT Surya Energi Raya.

3. Bisnis Perhotelan

Kemudian pada sektor perhotelan, Saryo Paloh memiliki beberapa hotel terletak di Indonesia yang dikendalikan oleh Media Group Hospitality, antara lain The Papandayan, The Media Hotel and Tower, dan InterContinental Bali Resort.

4. Usaha Katering

Melalui Media Group juga Surya Paloh memiliki bisnis di sektor industri makanan dan pelayanan katering.

Salah satu anak usaha di sektor industri makanan seperti PT Indocater yang dibangun sejak tahun 1978.

Bisnis ini memiliki fokus sebagai penyedia makanan katering untuk perusahaan-perusahaan besar.

(RIN)

Â