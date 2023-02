JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Serta memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Untuk meningkatkan literasi pasar modal di tengah generasi muda, MNC Sekuritas terus aktif memberikan edukasi di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan minat investasi serta menciptakan investor yang berkualitas di tanah air.

Pada kali ini, MNC Sekuritas menghadiri acara Fodim Iluni Discussion (FID) 2023 bertema “Entrepreneur vs Investor: Which One Must Go First” yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Diskusi Ilmiah UNIKA Atma Jaya pada Kamis (23/2/2023).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, pentingnya merencanakan keuangan sejak dini. Hal itu berguna terhadap keuangan dari para mahasiswa ke depannya.

"Perencanaan keuangan dan investasi tentunya perlu dirancang dan diterapkan sejak dini. Hal itu juga untuk membangun agar keuangan mereka nantinya bisa grow," kata Susy di Universitas Atma Jaya pagi ini.

Adapun untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Susy memberikan 5 langkah dalam perencanaan keuangan kepada para peserta webinar di Atma Jaya.

Di antaranya yakni memastikan arus kas positif, menabung untuk dana darurat, memiliki perlindungan asuransi, berinvestasi sesuai tujuan keuangan, serta melakukan evaluasi atas perencanaan keuangan. “Perencanaan keuangan juga mencakup pemilihan instrumen investasi yang sesuai kebutuhan serta kemampuan Anda, misalnya di saham atau reksa dana yang aksesnya semakin mudah dan terjangkau melalui aplikasi MotionTrade,” ujarnya. Sebagai informasi, UNIKA Atma Jaya merupakan salah satu Galeri Investasi Digital MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Susy berharap investor muda dari kalangan mahasiswa di UNIKA Atma Jaya memulai langkah perencanaan keuangannya sejak dini, sehingga mampu mencapai tujuan keuangannya di masa depan.