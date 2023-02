JAKARTA- Profil, biodata, dan agama Sri Mulyani lengkap menjadi topik perbincangan. Pasalnya Menteri Keuangan Indonesia periode 2019-2024 ini adalah wanita pertama yang memegang mandat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Wanita berusia 60 ini terkenal sebagai pengamat ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menjadi salah satu wanita paling berpengaruh berkat kiprahnya.

Melansir Forbes, Jumat (24/02/23) Sri Mulyani pernah masuk jajaran The Worldโ€™s 100 Most Powerful Women tahun 2022 urutan ke-47. Sri Mulyani masuk dalam kategori wanita yang berpengaruh dalam bidang kebijakan dan politik.

Profil, Biodata dan Agama Sri Mulyani Lengkap

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. lahir di Lampung pada 26 Agustus 1962. Ia adalah anak ketujuh dari pasangan Prof. Satmoko dan Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko. Wanita berdarah Lampung ini memeluk agama Islam.

Sri Mulyani lahir dari keluarga berpendidikan. Orang tua Sri Mulyani merupakan guru besar di Universitas Negeri Semarang.

Ia menempuh pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMA Negeri 3 Semarang. Selama sekolah, ia terkenal sebagai siswa yang cerdas dan kerap merah juara kelas.

Orang tua Sri Mulyani menginginkan anaknya melanjutkan kuliah ke Fakultas Kedokteran atau teknik. Namun, Ia lebih memilih melanjutkan kuliah jurusan Ekonomi Program Studi Pembangunan (ESP) di Universitas Indonesia. Dirinya lulus S1 dengan predikat terbaik pada tahun 1986.

Sri Mulyani sempat tinggal di Amerika untuk menempuh pendidikan di University of Illinois Urbana Champaign jurusan Master of Science of Policy Economics. Universitas tersebut juga menawarkan Sri Mulyani untuk melanjutkan S3.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan Indonesia, ia sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada 1998.

Karir Sri Mulyani dalam kementerian Indonesia dimulai saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets pada 18 September 2006.

Nama : Sri Mulyani Indrawati S.E., M.Sc., Ph.D

Lahir : Lampung, 26 Agustus 1962

Agama : Islam

Suami : Tonny Sumartono

Anak :

Dewinta Illinia

Adwin Haryo Indrawan

Luqman Indra Pambudi

Riwayat Pendidikan :

SMP Negeri 2 Bandar Lampung

SMA Negeri 3 Semarang

Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia.

Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A.

Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A.

