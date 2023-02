JAKARTA - Majalah Penghargaan Indonesia memberi penghargaan pada MNC Life karena telah berhasil memasyarakatkan asuransi. MNC Life pun terus berupaya mengedukasi masyarakat dengan melakukan literasi keuangan.

"MNC Life bagus ya, MNC Life terus berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan terutama untuk memasyarakatkan asuransi, jadi agar masyarakat paham betul betapa pentingnya asuransi bagi kehidupan mereka masing-masing," kata Direktur Majalah Penghargaan Indonesia, Rajasa Pranadewa, di Hotel Aston, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga: MNC Life Terima Penghargaan Indonesia The Winner Awards 2023

Guna menilai kinerja perusahaan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosok-sosok atau tokoh-tokoh inspiratif yang ada di birokrat eksekutif pendidik maupun pengusaha-pengusaha, pihaknya menggelar Award for The Winner 2023 yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jakarta.

Dalam gelaran tersebut, Head of Marketing Communication MNC Life, Septika Helena Sihite berhasil menyabet penghargaan dalam kategori No.1 The Best Inspiring Women 2023.

Baca Juga: Begini Cara MNC Life Rebut Hati Pekerja Milenial

Septika menyampaikan, MNC Life berkomitmen untum terus menngedukasi masyarakat terkait dengan literasi keuangan utamanya berkenaan denga asuransi jiwa.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

Dirinya berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang terliterasi dan menyadari pentingnya asuransi jiwa. "Semoga ke depannya literasi keuangan terutama di bidang asuransi semakin bertambah baik pemahaman terhadap dunia asuransi dan perbankan juga semakin bertambah baik, kemudian semakin banyak juga masyarakat yang akan peduli atas proteksi dirinya dan yang terakhir semoga MNC Life ke depannya bisa menjadi perusahaan yang semakin terpercaya," pungkasnya.