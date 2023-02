JAKARTA- Ini perusahaan milik Axton Salim, sang pangeran kerajaan bisnis Salim menarik untuk diulas. Saat ini kekayaan Anthoni Salim USD7,5 miliar atau setara Rp117 triliun pada 2022.

Ini perusahaan milik Axton Salim, sang pangeran kerajaan bisnis Salim memegang posisi Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang telah dijalaninya sejak 2009.

Pewaris bisnis Indofood ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Dairy Divisi serta Divisi Pemasaran Korporat, Wakil Presiden Direktur PT Indolakto, Direktur Non-Eksekutif Indofood Agri Resources Ltd dan Gallant Venture Ltd, Direktur Pacsari Pte Ltd, Direktur Codigo Pte Ltd, dan menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Sebelumnya pada 2002, Axton telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar Bachelor Administrasi Bisnis di Colorado. Pada 2004 silam, Axton Salim Direktur ICBP ini memulai kariernya dengan mengikuti bank Credit Suisse di Singapura sebagai Brand Manager di PT Indofood Fritolay Makmur.

Axton Salim juga pernah menjabat sebagai Co-Chair Global Scaling Up Nutrition (SUN), Advisory Business Grup sejak 2014 sampai sekarang, setelah itu ia juga menjabat sebagai dewan Aliansi Global untuk Peningkatan Gizi (GAIN) anggota dari Mei 2012 hingga Mei 2014. Selain itu Axton memulai berkecimpung di industri digital dengan menjadi inisiator untuk start up Block71 pada 2017, yang merupakan startup fasilitas inkubator bisnis. Block71 bekerjasama dengan NUS Enterprise dan Salim Group untuk menghadirkan jaringan yang komprehensif, termasuk para investor, mitra usaha, mentor, dan industri. Investasi Salim Group di sektor digital dilanjutkan dengan startup Popbox Asia Services di Singapura yang menyediakan jasa sewa loker serta layanan pengiriman, penerima dan pengembalian barang. Â (RIN)