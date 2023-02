JAKARTA- 5 kota termaju di Aceh menarik untuk diulas. Provinsi di Sumatera Barat ini memiliki beberapa wilayah dengan pendapatan atau penghasilannya ini menyumbang ekonomi Indonesia.

Berikut 5 kota termaju di Aceh dirangkum dari berbagai sumber:

1. Banda Aceh

Salah satu ibukota di Aceh ini memiliki nilai PDRB per kapita paling tinggi daripada kota lainnya. Rinciannya, pada tahun 2019 pendapatan per kapita Aceh Rp69,24 juta per tahun, 2020 Rp73,30 juta per tahun, dan 2021 Rp78,16 juta per tahun

Apalagi,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah merampungkan pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatera bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendorong perkembangan perekonomian di Provinsi Aceh.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe merjadi kota paling maju urutan kedua di Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah sebesar 181,06 km2. Kota Lhokseumawe memiliki nilai PDRB per kapita sebesar Rp 47.052.000 di tahun 2021, angka ini berhasil menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai kota paling maju di Provinsi Aceh. 3. Kota Sabang Nilai PRDB per kapita di Kota Sabang tembus Rp 37.409.000 pada tahun 2021. Angka ini cukup tinggi sehingga menjadikan salah satu kota paling maju di Provinsi Aceh. 4. Kota Subulussalam Salah satu kota di provinsi Aceh, Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. 5. Langsa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Kota Langsa pada penutupan tahun anggaran 2019 lalu, mencapai Rp 120.465.253.167. (RIN)