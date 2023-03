JAKARTA - PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) meraup laba sebesar USD7,12 juta atau setara Rp108,69 miliar sepanjang 2022. Laba tersebut naik 21,56% dari tahun sebelumnya yang sebesar USD5,86 juta.

Sejalan dengan laba, penjualan NIKL juga tercatat naik sebesar 21,16% menjadi USD255,34 juta atau Rp3,89 triliun, dari sebelumnya sebesar USD210,73 juta. Secara rinci, penjualan coil tercatat sebesar USD171,75 juta dan penjualan sheet sebesar USD85,59 juta.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan perseroan tercatat sebesar USD235,75 juta atau Rp3,59 triliun. Adapun, beban administrasi perseroan sebesar USD3,35 juta atau Rp51,23 miliar, serta beban penjualan dan distribusi tercatat sebesar USD3,13 juta atau Rp47,86 miliar.

Follow Berita Okezone di Google News

Per akhir Desember 2022, total nilai aset NIKL tumbuh 4,59% menjadi USD196,37 juta atau Rp2,99 triliun, dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar USD187,75 juta. Sementara itu, liabilitas perseroan tercatat sebesar USD136,47 juta dan ekuitas sebesar USD59,90 juta.

Mengutip laman perseroan, Timah Pelat Nusantara merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi tinplate berkualitas tinggi dengan standar internasional. Didirikan pada 1982 silam, kini pemegang saham mayoritas NIKL merupakan konsorsium Jepang yang terdiri dari Nippon Steel Corporation, Mitsui Co. Ltd., Nippon Steel Trading Corporation dan Metal One.