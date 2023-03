JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai bahwa seluruh pihak di Group Governance and Organization Development MNC Group harus sangat adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Demikian disampaikan Hary Tanoe pada Workshop Group Governance and Organization Development MNC Group, di Inews Tower, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

“Memberikan arahan kepada tim GGOD (Group Governance & Organizational Development) MNC Media. Kekuatan setiap organisasi adalah di Sumber Daya Manusia (SDM) dan GGOD ini memiliki peran sangat penting untuk membangun SDM yang tangguh di lingkungan MNC Media,” ujar Hary seraya membagikan foto acara pada laman Instagram miliknya.

Hary menegaskan GGOD menjadi pihak yang penting untuk melek akan perubahan terlebih disituasi digitalisasi saat ini. Oleh karena itu, perusahaan yang maju adalah yang mampu mengikuti perubahan dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan.

“Tapi jangan cepat saja, namun juga harus tepat. Agar tepat, maka you have know whats going on,” imbuhnya.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Workshop MDE Group harus memenuhi minimal dua hal yakni teknikal expertise dan update dengan situasi. Adapun teknikal yang dimaksud, di mana GGOD dituntut memahami organisasi secara keseluruhan sehingga paham arah organisasi dan handal untuk menemukan strategi yang tepat. “Sementara itu kemampuan tersebut juga harus diiringi dengan pemahaman mengenai apa yang terjadi sekarang dan apa yang sedang update," tambahnya.