JAKARTA- Rincian biaya hidup di Bali 2023 menarik untuk dibahas. Pulau Bali dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata lokal dan mancanegara, tak heran jika banyak yang beranggapan jika apa-apa di Bali itu mahal.

Namun, benarkah demikian? Nyatanya, hidup di Bali tak semahal itu. Dengan catatan di Bali Anda sedang tidak liburan dan mampu mengatur keuangan Anda dengan baik.

Nah, berikut rincian biaya hidup di Bali 2023 dilansir dari berbagai sumber.

1. Biaya tempat tinggal

Sebagai perantau yang datang ke Bali, entah untuk bekerja atau pun berkuliah, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah biaya tempat tinggalnya.

Dari pemantauan Okezone di beberapa platform kos dan penginapan, biaya tempat tinggal di Bali baik itu kos dan kontrakan memiliki harga yang beragam, yakni mulai dari Rp 500 ribu - 3 jutaan.

Mahalnya harga tempat tinggal tentunya berdasarkan fasilitas yang diberikan dan lokasi yang dipilih. Biasanya daerah Denpasar dan Singaraja lebih murah daripada di daerah wisata, seperti Kuta, Canggu, Seminyak, dan Sanur.

2. Biaya makan

Biaya untuk makan di Bali sebenarnya relatif, tergatung individunya bisa berhemat atau tidak. Namun, jika dihitung-hitung rupanya harga makanan di Bali tak semahal itu. Untuk makanan biasa, Anda bisa mendapatkannya mulai dari Rp 5 ribu - 20 ribuan ke atas. Tergantung dari jenis makanan dan lokasinya.

3. Biaya transportasi

Bali tidak banyak memiliki angkutan umum, sehingga banyak masyarakat Bali yang memanfaatkan kendaraan pribadi untuk berpergian. Jika Anda tinggal di Bali dan butuh berpergian kesana kemari, Anda bisa menggunakan ojek online dengan harga yang disesuaikan dengan jarak tempuh.

Anda juga bisa merental sepeda motor dengan harga sekitar Rp 600 - 1,5 jutaan per bulan. Namun, agar lebih hemat tentunya Anda bisa membawa kendaraan pribadi atau tinggal dekat tempat kerja/kampus.

4. Biaya kebutuhan pokok bulanan

Berdasarkan tabel harga PIHPS Nasional periode Februari - Maret 2023, harga bahan pokok di Pulau Bali tidak berbeda jauh dengan Pulau Jawa. Harga beras bahkan mulai dari Rp 12 ribuan per kilo, harga telur Rp 26 ribu per kilo, daging ayam Rp 34 ribu per kilo, dan lain-lain.

Dari harga tersebut bisa diestimasi biaya kebutuhan bulanan untuk makanan pokok bisa sekitar Rp 300 ribu - 500 ribu per bulan belum ditambah dengan kebutuhan pokok lain-lain.

5. Kuota internet dan hiburan

Yang terakhir adalah biaya kuota internet dan hiburan yang bisa disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Kuota internet sendiri memiliki harga sekitar Rp 30 ribu - 150 ribuan, tergantu dari provider yang Anda pakai.

Namun untuk lebih hematnya Anda bisa mencari tempat tinggal yang sudah menyediakan fasilitas wifi gratis.

Sedangkan untuk hiburan, seperti nongkrong di cafe, belanja, dan lain-lain, Anda bisa menganggarkan sekitar Rp 200 ribu - 500 ribuan.

Demikian pembahasan mengenai rincian biaya hidup di Bali 2023. Rincian harga tersebut tentu bisa berubah sewaktu-waktu.

