JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan empat pesan dalam arahannya di e-Commerce Forum bertajuk Unlocking the Power of Ecosystem. Hary mengatakan, organisasi perusahaan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.

Menurutnya, dibutuhkan 4 hal untuk memperkuat daya saing sebuah perusahaan. Yang pertama adalah memulai dengan model yang tepat.

"We have to start with the right model, kalau digital ya kontennya harus benar, kalau produk di aplikasinya," kata Hary Tanoe dalam arahannya, Kamis (2/3/2023).

Setelah ditentukan model yang benar, kemudian langkah selanjutnya adalah memastikan implementasinya berkualitas.

"Pastikan kita itu mengerjakannya dengan berkualitas, jangan asal jadi, berkualitas itu kontennya, berkualitas itu relatif dalam hal kompetisi, make sure bahwa kita itu kompetitif ," jelasnya.

Selanjutnya adalah bergerak cepat, di era persaingan yang sangat ketat menurutnya penting untuk bergerak secara cepat agar tidak tertinggal dari kompetitor sehingga yang keempat adalah perlu adanya determinasi.

Follow Berita Okezone di Google News

"Kalau orang tahu mau ke mana dan berkualitas secara kerjanya kemudian yang ketiga nggak lelet, yang terakhir saya tambahin determination determination itu you have to finish it well, don't stop in the middle kalau ini diterapkan pasti semuanya beres," ujarnya.

Hary menambahkan, untuk menghadirkan 4 hal tersebut, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan memiliki kekuatan managerial.

"Pemimpin-pemimpin itu yang memegang peranan How to drive the organization, jika tidak bisa memimpin organisasi maka tidak akan jalan yang di belakang, setiap organisasi yang maju pasti dipimpin oleh manajemen yang kuat," pungkasnya.