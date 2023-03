JAKARTA - Kisah orang terkaya dunia kali ini datang dari seorang yang berprofesi sebagai dosen.

Dosen ini bernama James Harris Simons atau akrab dengan panggilan Jim Simons.

Dilansir Forbes di Jakarta, Kamis (2/3/2023), dia menjadi dosen matematika yang masuk ke daftar 100 orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan Rp428,1 triliun dan menempati urutan ke 47.

Pria ini merupakan lulusan California University, Barkeley (1961). Dia menjadi seorang pengajar atau dosen matematika di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard University.

Meskipun seorang ahli matematika, tetapi namanya lebih dikenal sebagai pebisnis yang sukses mendirikan perusahaan quant fund bernama Renaissance Technologies.

Perusahaan ini didirikan olehnya pada tahun 1982. Dari situlah harta kekayaan Jim Simons berasal. Namun ia telah pensiun pada tahun 2010 silam.

Walaupun dirinya telah pensiun dari perusahaan yang mengelola manajemen investasi, dia tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang didirikannya itu.

Sebelumnya memutuskan untuk mengejar karier di dunia keuangan, dia pernah bekerja di National Security Agency.

Kini Jim Simons juga memiliki yatch yang memiliki harga hampir Rp2 triliun dan private jet.

Selain itu, Jim Simons juga dikenal sebagai orang yang memiliki pikiran out of the box, hal ini dapat diketahui orang yang bekerja di perusahaannya.

Dia lebih memilih orang dengan latar belakang sains seperti fisikawan, dibandingan orang dengan latar belakang ekonomi atau keuangan. Karena menurut dirinya, matematika dan sains dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dalam sebuah investasi.

Kisah sukses dirinya juga sudah ditulis oleh Gregory Zuckerman seorang jurnalis keuangan dari The Wall Street Journal, bukunya itu memiliki judul “The Man Who Solved The Market How Jim Simons Launched The Quant Revolution”.