JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa aktif memberikan edukasi seputar pasar modal dan menanamkan kesadaran berinvestasi sejak dini kepada berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan akademisi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Adapun MNC Sekuritas menerima kunjungan mahasiswa dari MNC University pada Kamis, 2 Maret 2023.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sesama unit bisnis yang ada dalam MNC Group sekaligus menjadi wadah pengenalan berbagai macam industri serta potensi karir yang ada dalam unit bisnis MNC Group. Adapun keenam unit bisnis MNC Group yang dikunjungi mahasiswa MNC University diantaranya MNC Sekuritas, MNC Bank, MNC Play, MNC E-commerce, MNC Networks, dan iNews.

BACA JUGA:MNC Sekuritas Kupas Tuntas Saham Syariah di IG Live Hari Ini

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal sebagai perwakilan dari MNC Sekuritas menyambut baik penyelenggaraan company visit tersebut. Dalam pemaparan materi berjudul “Prospek Karir & Investasi di Pasar Modal Indonesia” yang dibawakannya, Andri menjelaskan bahwa peluang karir di industri pasar modal Indonesia sangat terbuka lebar.

“Kami berharap peserta dari MNC University dapat semakin diperkaya wawasannya serta siap dalam mempelajari berbagai hal baru agar dapat beradaptasi dengan tuntutan karir setelah lulus nanti. MNC Sekuritas sebagai salah satu Anggota Bursa, mendukung ide-ide kreatif generasi muda untuk turut andil dalam mengembangkan pasar modal di Tanah Air,” jelas Andri.

Follow Berita Okezone di Google News

Melalui kunjungan mahasiswa MNC University ini, Andri juga berharap agar generasi muda semakin memahami pentingnya berinvestasi sejak dini. MNC Sekuritas memiliki aplikasi MotionTrade yang dapat digunakan mahasiswa sebagai sarana untuk berinvestasi saham ataupun reksa dana.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!