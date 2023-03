JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri peresmian RSCM Kanigara atau Central Medical Unit (CMU) 3 bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

"Pagi ini, Pak @budigsadikin mewanti-wanti saya untuk hadir di @rscm.official. Kami bersama-sama dengan dr. @dante.harbuwono dan dr. Lies (Direktur Utama RSCM) menghadiri peresmian gedung RSCM Kanigara atau Central Medical Unit (CMU) 3," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

RSCM Kanigara ini adalah sebuah gedung pusat pengembangan layanan Transplantation Center, Advanced Diabetes Center (layanan pusat pengampu diabetes mellitus, uronefro, dan gastro hepato), Layanan Bedah, dan Layanan Intensive Care Unit (ICU) yang terpusat.

Dokter Lies menjelaskan bagaimana layanan RSCM begitu sentral, karena RSCM selama ini merupakan pusat rujukan nasional.

"The ultimate hospital yang menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki RS referral yang dependable, baik dari sisi kemampuan dan kapasitasnya. Membanggakan ya?" ucap Sri.

Penyelesaian MCU 3 ini didukung oleh APBN sebesar Rp348,7 miliar yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana rumah sakit pemerintah direvitalisasi untuk memberikan layanan yang lebih apik.

"Mengapa? Selama tiga tahun ke belakang battleground kita adalah pandemi," tambahnya.

Sri pun sangat mendukung pembangunan sistem kesehatan di Indonesia serta jaringan RS yang bisa diandalkan dan dibanggakan seperti yang dilakukan RSCM.

Tentu seluruhnya harus direncanakan dan dikelola dengan baik.

"Well governed, well planned, and well executed..! Ini adalah wujud nyata dari kontribusi anda membayar pajak. Tak hanya membangun gedung, namun juga memberikan kesehatan, memberikan harapan, dan juga masa depan..!" pungkas Sri.