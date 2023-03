JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan bahwa saat ini, perusahaan perlu beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang kian cepat.

Hal ini diungkapkan saat memberikan arahan dalam e-Commerce Forum bertajuk Unlocking the Power of Ecosystem di iNews Tower, Jakarta, Kamis (02/03/2023). Menurutnya business model yang benar merupakan dasar dalam membangun perusahaan agar bisnis bisa berjalan dengan baik.

“Memberikan arahan kepada jajaran Direksi & Karyawan dari unit E-commerce dan Online Travel (OTA). Mulailah dengan business model yang benar, dan kerjakanlah dengan berkualitas, cepat dan tuntas,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Jumat (3/3/2023).

Setelah menjalankan business model yang benar, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasinya berkualitas. “Pastikan kita itu mengerjakannya dengan berkualitas, jangan asal jadi, berkualitas itu kontennya, berkualitas itu relatif dalam hal kompetisi. Make sure bahwa kita itu kompetitif ," tegasnya.

Selanjutnya, imbuh Hary, adalah bergerak cepat. Di era persaingan yang sangat ketat menurutnya penting untuk bergerak secara cepat agar tidak tertinggal dari kompetitor.

Hal ini berkaitan dengan poin keempat yaitu perlu adanya determinasi.

"Kalau orang tahu mau ke mana dan berkualitas secara kerjanya kemudian yang ketiga nggak lelet, yang terakhir saya tambahin determinasi. Determination itu you have to finish it well, don't stop in the middle. Kalau ini diterapkan, pasti semuanya beres," pungkas Hary.