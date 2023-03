JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) 14 Tahun PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada Jumat, 3 Maret 2023.

"14 tahun, bukan usia yang muda lagi bagi sebuah korporasi, namun juga belum cukup tua sehingga masih begitu banyak ruang untuk terus berkembang. Happy 14th birthday @ptsmi_id," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, dikutip Sabtu (4/3/2023).

Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan misi mempercepat pembangunan nasional.

"Begitu banyak kebahagiaan dan cerita baik dibagikan saat saya melakukan office tour. Senang mendengarnya! Dengan bekal kebahagiaan ini, kinerja yang bagus, leadership yang inklusif, saya harap Pak Edwin, Direktur Utama PT SMI beserta seluruh jajaran untuk terus melebarkan cakrawala dan semakin ambisius dalam menjalankan misi-misi pembangunan," ungkap Sri.

Kebutuhan mengakselerasi pembangunan namun tetap sustainable, sambung dia, menjadi begitu nyata. Hal ini membutuhkan diversifikasi instrumen dan juga manajemen risiko yang baik.

"PT SMI is in a very strategic position, termasuk dalam upaya untuk membantu Indonesia keluar dari the middle-income trap. Selama 14 tahun ini, tata kelola PT SMI begitu baik dan tidak ada yang terciderai. Anda semuanya going on the right direction, terus tingkatkan kecepatan anda namun tetap be careful, teruslah berada di jalan yang benar," tambah Sri.

Dia menyebut bahwa suasana dan tantangan akan terus berubah, maka dirinya akan terus menantang PT SMI.

"Teruslah berkembang dengan ambisius serta excitement yang tinggi. Sehingga anda semua bisa menjadi benchmark lembaga pembangunan, tidak hanya di Indonesia namun di tingkat regional bahkan internasional!" ucap Sri.

"Happy birthday PT SMI. Teruskanlah hal-hal baik. Saling jaga, saling dukung, dan teruskan perjalanan membangun Indonesia!" tuturnya.