JAKARTA - PT Mitra Pack Tbk telah telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (6/3/2023). Perseroan resmi melantai dengan kode PTMP.

Pada perdagangan perdananya, harga saham PTMP dibuka 12,5% di level Rp135. Sebelumnya, harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) yang ditetapkan perseroan sebesar Rp120 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham PTMP berada di level Rp139, naik 15,38% atau 19 poin. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 107,25 juta saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,48 miliar dan frekuensi sebanyak 7.318 kali.

"Komitmen seluruh manajemen perusahaan dalam pencapaian target sudah tidak diragukan lagi. Dalam menjalankan bisnis, PT Mitra Pack selalu memegang prinsip terbuka, akuntabilitas menjaga fundamental dengan baik, meningkatkan, serta meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Kami yakin PTMP tetap bertumbuh dan berkembang setiap waktu," kata Direktur Utama PTMP, Ardi Kusuma dalam Seremoni Pencatatan Saham Perdana PTMP di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (6/3/2023).

Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 800 juta saham. Jumlah tersebut setara 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Perihal penggunaan dana, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular seperti pembelian consumable, mesin printer dan sparepart.

Perseroan juga akan menggunakan dana IPO untuk pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru, serta untuk pemasaran atau marketing.

Manajemen perseroan menjelaskan, saat ini perseroan telah memiliki perjanjian dengan dua pemasok atau supplier, yaitu perjanjian distribusi non eksklusif antara perseroan dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd, dan perjanjian distribusi antara perseroan dengan Thermo Ramsey LLC. Selain dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC, perseroan belum memiliki perjanjian dengan pemasok lainnya