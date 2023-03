JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII). Hal ini sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan,

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham FMII pada perdagangan hari ini, Senin 6 Maret 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham FMII tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Senin (6/3/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham FMII.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham emiten FMII yang berbisnis dalam bidang usaha pertambangan batu bara ini terus menguat.

Adapun pada penutupan perdagangan, saham FMII naik 18,03% di level 720. Sedangkan untuk perdagangan dalam sepekan sudah melonjak 17,07% dan sejak awal tahun saham ini melesat 91,49%.

Saat ini price earning ratio (PER) saham FMII berada di posisi 110,04 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 2,57 kali. Debt equity ratio (DER) saham FMII mencapai 21,16%.

Fortune Mate Indonesia merupakan emiten yang bergerak di bidang pengembang dan pembangunan real estate sejak 2005 yang berkantor di Surabaya.

Sebelumnya, FMII merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur.