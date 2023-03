JAKARTA โ€“ Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan Quote of the Day yang mendorong agar kita tidak terjebak di zona nyaman.

Hary menegaskan kita harus meninggalkan zona nyaman ketika usaha atau karier kita tidak tumbuh.

โ€œJangan berada di zona nyaman atau status quo ketika karier atau usaha kita tidak tumbuh,โ€ ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Minggu (05/03/2023).

