JAKARTA - MNC Sekuritas akan menggelar rangkaian edukasi investasi syariah secara virtual yaitu “MNC Syariah Investment Festival 2023” yang berlangsung hingga 14 April 2023. Acara tahunan ini diselenggarakan untuk kedua kalinya dengan tema "Investasi dan Berbagi".

Menjelang bulan suci Ramadan 1444 H, MNC Sekuritas ingin mengajak investor untuk berinvestasi sekaligus berbagi di bulan suci.

MNC Syariah Investment Festival 2023 terdiri dari beragam rangkaian acara, seperti kegiatan edukasi melalui Instagram Live Series dan Webinar Series. Edukasi ini dapat Anda ikuti secara gratis, serta menghadirkan narasumber dari berbagai institusi ternama seperti BNI Asset Management, Dewan Pengawas Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian IDX Islamic, Rumah Zakat Indonesia, BNI Asset Management, Insight Investment Management, Pinnacle Investment, Shinhan Asset Management, Hijra Bank, Sharfin, dan tim Riset MNC Sekuritas.

Masyarakat juga bisa mengikuti program donasi yang akan disalurkan ke Yayasan Anak Yatim melalui Rumah Zakat Indonesia, kompetisi trading saham syariah "Sharia Trading Competition", dan kuis tentang pasar modal syariah "Sharia Investor Challenge".

Segera daftarkan diri Anda dalam gelaran MNC Syariah Investment Festival 2023! Menangkan doorprize senilai belasan juta rupiah, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Acara terbuka untuk umum dan gratis. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/mncsyariah2023

