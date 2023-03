JAKARTA - 7 pemimpin perusahaan wanita paling terkenal di dunia. Nama para pemimpin perempuan ini pun tak asing.

Siapa sajakah pemimpin perusahaan wanita di dunia? Berikut informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Senin (6/3/2023):

1. Lisa Su

Sejak tahun 2014, Lisa Su dipercaya duduk di kursi CEO (Chief Executive Officer) AMD. AMD atau Advanced Micro Devices adalah sebuah perusahaan internasional yang khusus membuat perangkat semikonduktor untuk pemrosesan komputer. AMD diketahui memproduksi set chip motherboard, memori flash, dan komponen lainnya. Sebagai CEO, Lisa bertanggungjawab untuk mengintegrasikan unit bisnis, termasuk penjualan dan pemberdayaan infrastruktur perusahaan.

Baca Juga: BACA JUGA:

Lisa sendiri adalah pebisnis kelahiran Taiwan, 7 November 1969 yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Ia menempuh pendidikan di salah satu universitas teknik ternama di dunia, MIT (Massachusetts Institute of Technology) pada tahun 1986 di jurusan teknik elektro. Lisa juga melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3 di kampus yang sama. Berbagai penghargaan yang sudah diraihnya adalah Forbes 50 Over 50 (2022), Fortune Most Powerful Women (2022), Forbes 100 Most Powerful Woman (2021), IEE Robert N. Noyce Medal (2021), dan masih banyak lagi.

2. Susan Wojcicki

Selanjutnya, ada nama CEO YouTube yaitu Susan Wojcicki. Ia tercatat menjabat sebagai CEO dari anak perusahaan Alphabet, YouTube, sejak tahun 2014 sampai Februari 2023. Setelah sudah tidak lagi menjabat sebagai CEO, Susan bekerja sebagai salah satu tim penasihat Alphabet dan Google.

Baca Juga: BACA JUGA:

Wanita kelahiran California, 5 Juli 1968 itu sebelumnya juga pernah menjabat sebagai tim senior pemasaran Google Inc. Susan mulai bergabung dengan Google pada tahun 1999, kala direkrut oleh Larry Page dan Sergey Brin guna mengembangkan mesin pencarinya. Alumni Universitas Harvard ini mengerjakan berbagai proyek Google, mulai dari Google Analytics, AdSense, hingga Google Books.

Melalui sebuah tulisan yang ia unggah di Official Blog YouTube miliknya, Susan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dan membantunya dalam mengembangkan YouTube. Sehingga, YouTube mampu menyediakan ruang bagi agar ekonomi kreatif semakin tumbuh. Susah pernah masuk dalam daftar Most Powerful Women dari Fortune pada tahun 2014 dan kini masuk jajaran America’s Self-Made Women versi Forbes.

Baca Juga: Melalui Dukungan Penuh Menteri BUMN, Kinerja Pertamina Tumbuh Signifikan

Follow Berita Okezone di Google News

3. Ginni Rometty International Business Machines Corporation (IBM) adalah perusahaan AS yang memproduksi dan menjual berbagai perangkat keras serta lunak komputer. Siapa sangka, jika pimpinan IBM merupakan seorang perempuan. Ialah Virginia Marie Rometty atau Ginni Rometty, Direktur IBM sejak tahun 2012. Melansir laman resmi IBM, wanita 62 tahun itu sudah bergabung dengan perusahaan pada tahun 1981 dan ditunjuk sebagai wakil presiden senior layanan bisnis global perusahaan pada 2005. Setelahnya, karier Ginni semakin meroket dan menjadi salah satu orang terpenting di tubuh IBM. Forbes mencatat nama Ginni di dalam the World’s Top 50 Women in Tech (2018) dan 50 Over 50-Enterpreneurs (2022). 4. Sonia Cheng Sonia Chen adalah seorang pebisnis Hong Kong yang merupakan CEO Rosewood Hotel Group. Perusahaan tersebut adalah milik keluarga yang dirintis sejak lama. Perempuan yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Harvard ini bertanggung jawab untuk mengelola lebih dari 50 properti yang tersebar di 4 benua. Adapun bisnis yang dikelola Sonia adalah Rosewood Hotels%Resorts, Khos, New World Hotels & Resorts, dan masih banyak lagi. Jika ditotal, aset bisnis keluarga Cheng menyentuh angka USD22,5 miliar. Ia diketahui merupakan cucu pengusaha sukses Hong Kong, Cheng Yu-tung, yang meninggal dunia pada tahun 2016. Kekayaan bersih kakek Sonia adalah USD14,5 miliar. 5. Rihanna Aktris dan penyanyi Hollywood juga banyak yang mendirikan perusahaan dan tergolong sangat sukses. Salah satunya adalah Rihanna. Pelantun ‘Umbrella’ dengan nama lengkap Robyn Rihanna Fenty ini meluncurkan produk kosmetik dengan nama dagang Fenty Beauty pada tahun 2017. Rihanna juga mendirikan perusahaan dan memimpinnya. Hanya sebulan setelah peluncurannya, Fenty Beauty berhasil meraup keuntungan hingga USD72 juta dan produknya terjual habis di manapun. Sebelum memiliki merek sendiri, Rihanna diketahui pernah berkolaborasi dengan MAC Cosmetics. Kini, kekayaan Rihanna menyentuh angka USD1,4 miliar dan masuk dalam jajaran pebisnis sukses di dunia. 6. Kylie Jenner Sebelum Rihanna, model dan sosialita AS Kylie Jenner sudah terlebih dahulu meluncurkan produk kosmetiknya dengan nama Kyle Cosmetics, pada tahun 2015. Meskipun masih berusia 18 tahun, namun adik dari model papan atas dunia Kendall Jenner itu sudah berhasil menuai pujian dengan predikat pengusaha muda sukses di dunia. Produk pertama yang ia keluarkan adalah Kylie Lip Kits, baru kemudian disusul dengan produk kecantikan lainnya. Melansir Forbes, ibu 2 anak itu memiliki kekayaan USD600 juta dan masuk dalam daftar 30 Under 30-Hall of Fames (2022) serta America’s Self-Made Woman (2022). 7. Selena Gomez Selena Gomez juga baru saja mendirikan bisnis dan perusahaan kosmetiknya bernama Rare Beauty. Melalui produknya ini, Selena berusaha untuk menyampaikan pesan bahwa semua wanita terlahir cantik, sehingga setiap wanita harus merasa nyaman dan bangga dengan dirinya sendiri. Selain itu, Selena yang dikenal sangat peduli terhadap kesehatan mental juga kerap mengadakan berbagai diskusi dan seminar untuk membahas hal tersebut.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.