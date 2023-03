JAKARTA - Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Senin (6/3/2023) waktu setempat. Hal itu karena imbal hasil Treasury AS naik lebih tinggi dengan investor bersiap untuk kesaksian minggu ini dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan laporan pekerjaan Februari.

Mengutip Reuters, menurut data awal, S&P 500 (.SPX) naik 2,72 poin, atau 0,07%, menjadi berakhir pada 4.048,36, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 12,59 poin, atau 0,11%, menjadi 11.676,41. Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 38,69 poin atau 0,12% menjadi 33.429,66.

Di awal sesi indeks terlihat jauh lebih kuat dengan Nasdaq (.IXIC) naik lebih dari 1% pada satu titik sebelum secara bertahap kehilangan kenaikannya. Dorongan terbesar datang dari pembuat iPhone Apple Inc (AAPL.O) setelah Goldman Sachs memulai liputan dengan peringkat "beli".

Tetapi ekuitas menyerahkan keuntungan sebelumnya karena imbal hasil surat utang AS 10 tahun dan imbal hasil Treasuries 2 tahun kembali dari penurunan awal setelah data menunjukkan pesanan baru untuk barang manufaktur AS turun kurang dari yang diperkirakan pada Januari.

Meningkatnya imbal hasil obligasi cenderung membebani valuasi ekuitas, terutama pertumbuhan dan saham teknologi, karena suku bunga yang lebih tinggi mengurangi nilai arus kas masa depan.

"Pasar berada dalam pola bertahan karena minggu ini akan menjadi kunci untuk menyoroti apa yang terjadi dengan ekonomi AS," kata Irene Tunkel, Kepala Strategi Ekuitas AS untuk BCA Research di New York yang akan terus mencermati laporan non-farm payrolls AS bulan Februari, yang akan keluar hari Jumat.

"Orang-orang khawatir tentang jumlah pekerjaan dan data ekonomi karena mereka khawatir tentang apa yang akan dilakukan The Fed. Pada akhirnya semua jalan mengarah ke The Fed."

Adapun dengan potensi kenaikan suku bunga Fed menjadi perhatian utama mereka, data hari Senin telah mengurangi antusiasme investor, kata Shawn Cruz, kepala strategi perdagangan di TD Ameritrade di Chicago.

"Mundurnya pasar karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada inflasi," kata Cruz. "Kami tidak melihat jenis perlambatan permintaan yang perlu kami lihat. Inti dari kenaikan suku bunga Fed adalah untuk memperlambat ekonomi," tambahnya.

Sektor bahan terkait komoditas (.SPLRCM) melemah pada hari Senin setelah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan tahun ini sekitar 5%.

Tiga indeks saham utama AS telah menguat pada hari Jumat dan membukukan kenaikan mingguan setelah komentar dari pembuat kebijakan Fed menenangkan kegelisahan seputar kenaikan suku bunga yang agresif.

Tetapi Presiden Bank Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan pada hari Sabtu bahwa jika data inflasi dan pasar tenaga kerja terus datang lebih panas dari yang diperkirakan, suku bunga harus naik lebih tinggi dan bertahan lebih lama dari yang diproyeksikan oleh pembuat kebijakan Fed pada bulan Desember.

Investor akan mencari petunjuk tentang jalur kenaikan suku bunga Fed di masa depan ketika Powell memberikan kesaksian di depan Kongres pada hari Selasa dan Rabu. Sejak Powell terakhir berbicara, data ekonomi yang kuat dan inflasi yang lebih panas dari perkiraan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Fed akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dari yang diharapkan atau mempertahankannya lebih tinggi lebih lama.

Pelaku pasar mengharapkan setidaknya tiga kenaikan 25 basis poin lagi tahun ini dan melihat suku bunga memuncak pada 5,44% pada September dari 4,67% sekarang.

Saham perusahaan terkait cryptocurrency bergejolak setelah Silvergate Capital Corp (SI.N) mencabut jaringan pembayaran crypto dan menimbulkan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam bisnis.