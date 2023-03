JAKARTA - Laba PT Sedaya Multi Investama atau Astra Financial tembus Rp6 triliun sepanjang 2022.

Astra Financial merupakan divisi keuangan PT Astra International Tbk (ASII).

Laba Astra Financial mengalami peningkatan 22% menjadi Rp6 triliun. Capaian positif ini juga diiringi dengan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan pertumbuhan sektor ritel, khususnya pada bisnis pembiayaan konsumen.

CEO SEVA Handoko Liem menyatakan bahwa aset Astra Financial tumbuh hingga Rp166 Triliun atau 27 persen dari periode tahun lalu.

"Selain itu kontribusi Astra Financial terhadap Astra juga tumbuh 21% dari tahun sebelumnya di angka Rp6 Triliun," kata dia dalam sambutannya saat acara Bincang-Bincang Astra Financial bersama media, Rabu (8/3/2023).

Dia menambahkan bahwa disepanjang tahun 2022 Asfin juga melengkapi ekosistem dengan kehadiran Seva dan juga akuisisi Bank Jasa Jakarata.

"Bank ini nantinya akan menjadi bank digital," tambahnya.

Adapun demikian, workshop yang diadakan untuk pertama kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Manajemen Astra Financial serta unit bisnisnya.

“Kami berharap, dengan diadakannya kegiatan Bincang-Bincang Astra Financial akan memberikan pemahaman mengenai ragam layanan Astra Financial, aspirasi keberlanjutan Astra Financial 2023 dan manfaat yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harapannya, kesempatan ini menjadi ruang untuk silaturahim dan diskusi antara Astra Financial dan rekan-rekan media dengan lebih intens,” tandasnya.