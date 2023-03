JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya fungsi marcomm. Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan pada Marcomm Summit (MNC Group Non Media) di iNews Tower Kebun Sirih, 7 Maret 2023.

“Memberikan pengarahan kepada tim Marcomm Group Non-Media. Marcomm merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan membangun branding korporasi/produk,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Rabu (8/3/2023).

Kendati demikian, Hary mengingatkan ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh tim marcomm. Salah satunya adalah pemahaman mendalam terkait product knowledge.

“Team marcomm wajib memiliki product knowledge yang baik. Ikut dalam proses media planning, melakukan evaluasi atas efektivitas kegiatannya dan memberikan feedback kepada management,” paparnya.

Di sisi lain, dalam arahannya Hary menyampaikan bahwa perubahan zaman yang terjadi saat ini berlangsung sangat cepat, sehingga dibutuhkan adaptasi terutama berkenaan dengan kemajuan teknologi.

Sebagai informasi, Marcomm Summit (MNC Non Media) ini turut dihadiri Managing Director Digital Financial Services PT MNC Kapital Indonesia Tbk Jessica Herliani Tanoesoedibjo beserta jajaran direksi Marcomm MNC Non Media.