JAKARTA – Ada 5 wanita hebat yang menjadi direktur utama (Dirut) BUMN.

Di mana 5 wanita ini menduduki posisi dirut di berbagai BUMN, mulai dari migas hingga penerbangan.

Okezone merangkum deretan Wanita hebat yang menjadi Direktur Utama BUMN, Kamis (9/3/2023):

1. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi

Ira Puspadewi meraih penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2022 kategori Transportation dari perusahaan konsultan pemasaran terkemuka MarkPlus, Inc yang diberikan pada acara ajang Marketeer of The Year (MOTY) 2022 di Jakarta.

Kepiawaiannya dalam bidang marketing industri, membawa Ira Puspadewi dinilai layak menerima penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2022 kategori Transportation.

Di mana penilaian kinerja dilakukan berdasarkan lima indikator yakni Keteladanan dan Orientasi Pemasaran, Kinerja Pasar dan Keuangan, Keberanian Arahan Strategis dan Inovasi, Dampak bagi Sosial/Masyarakat, serta Integritas dan Pengaruh Pribadi.

ASDP di bawah kepemimpinan Ira Puspadewi telah melakukan transformasi digital secara menyeluruh dan menghasilkan kinerja positif bahkan di periode pandemi Covid-19.

Bulan ini, ASDP telah menuntaskan program digitalisasi pembayaran tiket penyeberangan dari total target 17 pelabuhan di seluruh Indonesia yang menerapkan transaksi secara Non-tunai (cashless) pada tahun ini.

2. Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Christine Hutabarat Christine Hutabarat lahir pada tahun 1976 di Denpasar, Bali. Dia merupakan perempuan pekerja keras yang memulai karirnya bekerja sebagai Marketing and Sales di PT Astra International Tbk- BMW selama 7 tahun. Dia terus melebarkan sayap hingga berlabuh di PT Citra Kebun Raya Asri Tbk sebagai Investor Relation Manager dan sebagai Property Manager di PT Cozmo International pada tahun 2007 hingga 2008. Tak kenal lelah dalam bekerja, Christine pun melebarkan sayapnya lagi ke dalam birokrasi BUMN, sebagai Kepala Biro Pengembangan Usaha ASDP pada periode 2009 hingga 2010. Di tahun yang sama, dia pun berhasil menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan hingga tahun 2017 dan menjalankan amanah untuk meningkatkan pelayanan di ASDP Indonesia Ferry (Persero) selama 3 tahun lebih. Kerja kerasnya itu ternyata membuahkan hasil gemilang, tepat 23 November 2022, ia diberikan kepercayaan untuk menjadi Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN). 3. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati Mengutip daftar Forbes, Nicke Widyawati merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang memberikan banyak pengaruh di dunia sepanjang 2022. Sebelum menginjak karir cemerlang sekarang ini, perempuan cantik itu menempuh pendidikan sarjana di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1991, Nicke kemudian melanjutkan magister di bidang Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran pada 2009. Dia mulai menjabat sebagai Dirut Pertamina sejak 30 Agustus 2018, setelah sebelumnya menjadi Pj Direktur Utama menggantikan Elia Massa Manik. Pada 3 Oktober 2022 silam, Nicke kembali dipercaya sebagai Dirut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. Pengangkatan kembali Nicke menjadi orang nomor satu di Pertamina bukan tanpa sebab. Melainkan, dirinya dinilai mampu mengantarkan perusahaan bertransformasi. Selain itu, sosoknya juga dinilai mampu membawa Pertamina meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya, yakni April 2018 hingga September 2022. Baca Selengkapnya: 5 Wanita Hebat yang Jadi Dirut BUMN

