JAKARTA – Laba bersih PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) anjlok 99,01% sepanjang 2022. MEDS mencatat laba bersih berjalan Rp237 juta atau anjlok 99,01% dibanding tahun 2021 yang terbilang Rp26,631 miliar.

Dengan begitu, laba per saham turun ke level Rp0,17 per lembar, sedangkan akhir tahun 2021 berada di level Rp21,31. Sementara penjualan turun tajam 50,6% sisa Rp37,737 miliar karena penjualan masker plus merosot 49,2% menjadi Rp32,815 miliar.

BACA JUGA: 4 Aksi Emiten Hari Ini Jelang Akhir Pekan

Melansir Harian Neraca, Jumat (10/3/2023), penjualan masker terjun menjadi Rp4,355 miliar. Walau beban pokok penjualan dapat ditekan 20,6% menjadi Rp16,234 miliar. Tapi laba kotor tetap turun 61,1% menjadi Rp21,5 miliar.

Sementara itu, total kewajiban berkurang 30,6% menjadi Rp12,14 miliar. Pada sisi lain, jumlah ekuitas melonjak 112,5% menjadi Rp68,787 miliar. Hal itu didorong dana hasil IPO senilai Rp39 miliar pada bulan Agustus 2022.

Selanjutnya, kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sedalam Rp13,023 miliar. Pasalnya, penerimaan kas dari pelanggan hanya Rp38,962 miliar. Sedangkan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp27,833 miliar. Ditambah pembayaran untuk beban operasional lainnya sebesar Rp21,445 miliar.

Dorong pertumbuhan penjualan masker, perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi. Direktur Utama Hetzer Medical Indonesia A. Padmono Budi Sanyoto pernah mengatakan, perseroan akan berinovasi pada produk masker, seperti membuat masker dengan tema partai-partai politik, yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan tahun politik.

Baca Juga: Sakit Tenggorokan? Ingat Jangan Langsung Tenggak Antibiotik

Follow Berita Okezone di Google News

MEDS juga akan berkolaborasi dengan penyelenggara acara untuk melakukan penjualan melalui event organizer baik secara langsung maupun kerjasama sebagai merchandiser. Kemudian untuk segmen business to business (B2B) dan business to customer (B2C) Hetzer juga akan menambah jalur distribusi ke seluruh Indonesia dan ekspor melalui marketplace, baik secara digital dan konvensional. "Di 2023 juga kami akan meluncurkan alat kesehatan yakni tensimeter dan stetoskop pertama produksi dalam negeri," ucap Budi. Pada Oktober 2022 kemarin, MEDS telah kedatangan satu mesin CNC yang diimpor dari Amerika Serikat. Adapun produsen masker merek Evo Plusmed ini memesan tiga mesin CNC. Untuk itu, Hetzer tengah melakukan commissioning test pada mesin CNC yang sudah datang. MEDS juga telah mengantongi izin edar dari Kementrian Kesehatan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.