SOLO - MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan. Salah satunya dengan mahar nikah berupa saham.

Seperti yang dilakukan Nasabah MNC Sekuritas Cabang Solo, Fuad Hudaya Fatchan saat mengikat janji pernikahan dengan Putri Diasti Shananda pada Sabtu 11 Maret 2023.

Fuad meminang Putri dengan mahar saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebanyak 20 lot atau 2.000 lembar saham yang dibeli melalui aplikasi trading saham dari MNC Sekuritas yaitu MotionTrade.

Telah menjadi nasabah setia MNC Sekuritas sejak 2018, Fuad memilih saham BBRI sebanyak 20 lot karena dia dan pasangan merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara.

Selain itu, angka 2 dianggap melambangkan kebersamaan dan hubungan yang harmonis. Fuad meyakini bahwa saham merupakan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang baik, serta aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya memilih BBRI karena merupakan perusahaan di bidang keuangan yang sangat menjanjikan di kemudian hari. Selain itu, BBRI juga memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan masuk ke dalam kategori saham blue chip,” ucap Fuad, Senin (13/3/2023).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen sangat mendukung penggunaan saham dalam momen selebrasi kehidupan, seperti mahar pernikahan, kado ulang tahun, kado hari jadi pernikahan, dan sebagainya.

Menurutnya, kebiasaan baik berinvestasi perlu dipupuk dan ditanam dalam lingkungan keluarga sejak dini.

“Tentu saja ke depannya kami berharap banyak pasangan yang ingin menikah dapat mempertimbangkan saham sebagai mahar pernikahan. Terlebih lagi, saham memiliki nilai investasi yang baik untuk masa depan, sehingga secara tidak langsung juga membawa dampak yang positif bagi perkembangan pasar modal Indonesia,“ jelas Afen.

