Jakarta- PT Pegadaian berhasil memenangkan penghargaan Gold Winner di ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Awards 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN di Istora Senayan, pada Kamis (10/03/2023).

Kemenangan Pegadaian diperoleh dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk subkategori Community Involvement And Development Program Sub kategori Lingkungan - Meng-EMAS-kan Sampah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan diterima oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan. Di malam penghargaan ini, Damar sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian BUMN dan prestasi yang berhasil diraih oleh tim TJSL Pegadaian.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Kementerian BUMN dalam hal ini Bapak Erick Thohir dan seluruh dewan juri yang telah memberikan penilaian terbaik untuk program TJSL Meng-EMAS-kan Sampah Untuk Indonesia yang dijalankan oleh Pegadaian. Penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat kami, untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan program-program yang dapat memberikan manfaat baik terhadap lingkungan maupun untuk masyarakat,” ujar Damar.

Program Meng-EMAS-kan Sampah untuk Indonesia bertujuan untuk mengubah mindset serta mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya atau dari rumah masing-masing. Selain itu, program ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sampah yang dipilah dapat dikonversi menjadi Tabungan Emas di Pegadaian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka melek finansial masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa investasi emas tidak harus dimulai dengan nominal yang besar.

Kategori yang dilombakan dalam bidang Corporate Communications yakni Social Media Campaign, Media Relations Management, Internal Communications Implementation, Best Social Media Ranger (SMR) Individu & Perusahaan, Best Exposure of the Year, Best Keterbukaan Informasi Publik, Stakeholder Relations Management, Corporate Secretary of The Year, Corporate Communications of The Year dan Favorite Corporate Communication of The Year, dan Best Content Creator.

Sementara itu, untuk kategori Sustainability Program terdiri dari SME Development, Community Involvement and Development (CID) bidang Pendidikan, CID bidang Kesehatan, CID bidang Lingkungan, Creating Shared Values, TJSL of The Year, BUMN Local Heroes, Best Millenials TJSL, Best BUMN TJSL, Satgas Bencana BUMN, Fasilitator Rumah BUMN of The Year, dan Rumah BUMN of The Year.

Penilaian untuk kategori Keberlanjutan melibatkan juri-juri eksternal seperti Andy F Noya (Jurnalis Senior) dan Juniati Gunawan (Direktur CECT Trisakti), sedangkan untuk kategori Komunikasi oleh Maudy Ayunda (Akademisi & Artis) dan dr. Reisa Brotoasmoro (Praktisi Komunikasi). di sisi lain, juri internal dilakukan oleh Kementerian BUMN termasuk penilaian dari Menteri BUMN Erick Thohir.

