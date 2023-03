JAKARTA – Bangkrutnya Silicon Valley Bank menjadi sorotan dunia. Pasalnya bank tersebut memiliki banyak nasabah yang nilai rekeningnya sangat besar dalam bank itu.

Adapun bangkrutnya SVB dapat menghambat pendanaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan teknologi Kanada dan menempatkan mereka di tangan pemberi pinjaman domestik yang mungkin lebih selektif dalam membiayai usaha baru.

Divisi Kanada SVB, yang menerima izin untuk beroperasi pada 2019, bersaing dengan bank lain dan pemberi pinjaman swasta untuk membantu membiayai pertumbuhan sektor teknologi Kanada, sebelum runtuh pada Jumat, 10 Maret 2023.

SVB Kanada telah menggandakan pinjaman terjaminnya menjadi 435 juta dolar Kanada (USD314 juta) pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya.

Perusahaan termasuk Shopify Inc adalah contoh kisah sukses teknologi Kanada, yang membantu menarik lebih banyak investasi ke sektor ini

Kebangkrutan Silicon Valley Bank berdampak pada industri perusahaan rintisan alias startup. Perusahaan startup kesulitan mencari pendanaan karena Silicon Valley Bank (SVB) tiba-tiba bangkrut.

Itu akan menjadi berita buruk bagi sektor yang terpukul pada 2022, yang membuat investor lebih menghindari risiko dalam investasi tahap awal.

"Saya akan mengatakan ini mungkin waktu terburuk (untuk hal ini terjadi) dalam dekade terakhir karena mundurnya teknologi yang kami alami," kata CEO di penasehat INFOR Financial Neil Selfe dilansir dari Antara, Selasa, 14 Maret 2023.

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Royal Bank of Canada (RBC) dan Bank of Montreal (BMO) adalah yang paling mungkin untuk mengambil buku SVB saat ini, dan nasabah masa depan di Kanada, kata John Ruffolo, Managing Partner Maverix Private Equity, sebuah perusahaan PE (Private Equity) yang berbasis di Toronto.

Ketiga bank tersebut telah mendedikasikan kelompok pemberi pinjaman teknologi. Seorang juru bicara RBC menolak berkomentar sementara CIBC dan BMO tidak menanggapi permintaan komentar.

