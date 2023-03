JAKARTA - Video seorang guru honorer yang sedang membuka amplop gaji selama mengajar 2 bulan viral di media sosial. Pasalnya, gaji yang diterima guru honorer tersebut bisa dibilang sangat sedikit.

Video yang diunggah di TikTok ini memperlihatkan seorang guru honorer wanita yang sedang gugup saat akan membuka amplop gajinya. Dalam keterangan videonya, dia mengatakan kalau gaji guru membuatnya excited karena isinya yang out of the box.

Diketahui dalam video yang beredar guru honorer tersebut membuka amplop berwarna cokelat yang berisi uang Rp100.000 sebanyak lima lembar dan Rp20.000 sebanyak satu lembar.

Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang

Follow Berita Okezone di Google News

Tentu saja hal itu menjadi sorotan netizen. Banyak netizen menilai kalau upah yang diterima guru honorer tersebut sangat sedikit untuk 2 bulan. Namun, dalam video yang beredar ekspresi guru honorer tersebut terlihat bahagia saat menerima gajinya dan tetap mensyukuri apa yang didapatnya. Gaji guru honorer memang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Ada banyak ketimpangan yang sangat jauh bagi guru honorer di setiap daerah. Banyak guru honorer yang menerima gaji hanya ratusan ribu saja per bulannya. Baca Selengkapnya: Viral! Guru Honorer Buka Amplop Gaji 2 Bulan Mengajar, Nominalnya Bikin Miris!

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.