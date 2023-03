JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui harga pangan mengalami kenaikan menjelang Ramadhan. Berdasarkan catatannya, gula pasir sudah di kisaran Rp 14.400 per kilogram (kg), daging sapi Rp130.000-140.000 per kg, lalu daging ayam rata rata Rp35.000-36.000 per kg.

"Menjelang puasa dan lebaran terpantau harga-harga komoditas memang sampai hari ini kita katakan stabil tapi stabilnya tinggi," ujar Mendag Zulhas saat Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/3/2023).

Lebih lanjut dia menyebut, harga cabai juga mengalami kenaikan. Namun, kenaikan ini hanya sementara mengingat hujan masih terus terjadi. Nantinya, jika daerah-daerah penghasil cabai tidak diguyur hujan lagi, maka diproyeksikan harga akan kembali turun. "Kalau ini (cabai) memang musim," imbuh Mendag.

Sementara perihal pasokan, Mendag Zulhas menegaskan bahwa ketersediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran.

Untuk barang pokok yang sulit diproduksi di dalam negeri seperti bawang putih, gula, dan lainnya, Kementerian Perdagangan akan terus mendorong realisasi impor. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan saat momen penuh suci. "Ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok terpantau cukup untuk memenuhi pada saat puasa dan lebaran. Data data ini kami himpun dari pelaku usaha, pasar induk maupun BUMN pangan kita," pungkas Zulhas.

