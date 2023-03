JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Pasar saham syariah diyakini memiliki potensi untuk bertumbuh di tahun 2023. Berdasarkan data IDX Islamic, investor syariah di Indonesia pada akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 117.942 investor, tumbuh 12% YoY. Pertumbuhan jumlah investor syariah tentunya perlu dibarengi dengan pertumbuhan kualitas investornya juga.

Dalam rangkaian MNC Syariah Investment Festival 2023, MNC Sekuritas aktif menggelar Webinar Series sebagai sarana edukasi pasar modal syariah bagi investor secara gratis. Apa saja saham yang masuk dalam kategori saham syariah? Bagaimana cara mengetahui performa perusahaan dan pergerakan saham syariah ke depannya? Bagaimana proses screening saham syariah?

Jangan lewatkan webinar MNC Sekuritas “Bedah Saham-Saham Syariah” pada Jumat (17/3/2023) pukul 15.30 WIB bersama Senior Research Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana, dipandu oleh Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus. Menangkan doorprize akun Virtual Trading deposit 100 juta untuk 10 orang yang beruntung, serta gratis E-Sertifikat. Webinar ini terbuka untuk umum dan gratis! Informasi pendaftaran webinar lebih lanjut dan rangkaian acara lainnya dalam MNC Syariah Investment Festival 2023, kunjungi link berikut bit.ly/mncsyariah2023

