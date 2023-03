JAKARTA - Harga barang pokok belum kunjung turun hingga hari ini. Mulai dari cabai, bawang, tomat, ayam hingga telur.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah keriting tembus Rp45.000 per kilogram (kg), cabai rawit merah tembus Rp85.000 per kg. Salah satu pedagang bernama Wiwin menyebut, kenaikan ini sudah terjadi sejak dua minggu yang lalu bahkan cabai rawit merah sempat menyentuh Rp100.000 per kg.

"Semua sayur-sayuran, sembako semuanya pada naik. Cabai rawit merah paling signifikan naiknya," ujar Wiwin saat ditemui dilapaknya, Jumat (17/3/2023).

Kemudian, dia juga menerangkan, bawang putih kini merangkak naik hingga mencapai Rp38.000 per kg, bawang merah Rp 5.000 per kg, tomat Rp13.000 per kg.

"Tomat nih, biasanya cuma Rp8.000 loh," imbuh Wiwin.

Menurutnya, kenaikan harga ini lantaran curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini sehingga menganggu proses tanam petani.

Karena tingginya harga ini mengakibatkan modal Wiwin membengkak sehingga mau tidak mau mengurangi pembelian stok.

Meskipun harganya mahal, tutur Wiwin, ketersediannya cukup alias tidak ada kelangkaan di pasar induk. "Enggak kok, enggak ada batasan. Barangnya ada terus. Cuma ya gitu, mahal," ucapnya. Di samping itu, Wiwin mengungkapkan, kenaikan harga barang pokok ini membuat pendapatannya jadi berkurang. Pasalnya, para konsumen jadi mengurangi kuantitas pembelian. Misalnya, biasanya beli 2 kg, kini hanya membeli 1 kg. "Ya, mereka mengurangi pembelian," jelasnya. Sementara itu, untuk stok Minyakita, terpantau di Pasar Kramat Jati beberapa lapak sudah kembali menjual Minyakita yang sebelumnya sempat libur karena belum adanya stok dari distributor. Di lapak Wiwin sendiri, Minyakita tersedia dengan harga banderol Rp14.000 per liter. "Kemarin pada mengeluh minyakita kurang sekarang sudah banyak di stok," bebernya. Dia juga bilang, bahwa saat ini permintaan Minyakita sangat tinggi dibandingkan minyak goreng premium. Hal itu karena harganya lebih murah dan kualitasnya tidak kalah dengan minyak goteng jenis premium. "Pembelian lebih banyak ke minyakita. Minyak premium banyak tapi beralih ke minyak kita," pungkas Wiwin.

