JAKARTA - Harga emas menguat tajam mencapai level tertinggi 11 bulan pada akhir perdagangan akhir perdagangan, Sabtu (8/3/2023).

Dikutip Antara, emas berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya karena krisis perbankan memicu pembelian aset-aset aman atau safe-haven, juga didorong oleh dolar AS yang lebih rendah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD50,50 atau 2,63% menjadi ditutup pada USD1.973,50 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.980,60 dan terendah di USD1.922,30 dolar AS.

Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei terdongkrak 77 sen atau 3,55%, menjadi ditutup pada USD22,462 per ounce.

Platinum untuk pengiriman April bertambah USD1,50 atau 0,15%, menjadi menetap pada USD978,60 per ounce.

Untuk minggu ini, emas April melambung sebesar USD106,30 dolar AS atau 5,7%. Krisis perbankan global terus membebani sentimen investor, mendorong investor beralih ke aset safe-haven emas. Emas juga diuntungkan dari spekulasi pasar bahwa Federal Reserve mungkin akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya setelah satu lagi kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan minggu depan.

