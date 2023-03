JAKARTA - Beberapa bank sentral terbesar di dunia berkumpul untuk menenangkan pasar dan menghentikan penyebaran krisis perbankan pada Minggu, 19 Maret 2023.

Dikutip Antara, ketika otoritas Swiss membujuk UBS Group AG untuk membeli saingannya Credit Suisse Group AG dalam sebuah kesepakatan bersejarah.

UBS akan membayar 3 miliar franc Swiss atau USD3,23 miliar untuk Credit Suisse atau setara Rp49 triliun yang berusia 167 tahun dan menanggung kerugian hingga USD5,4 miliar dalam kesepakatan yang didukung oleh jaminan besar-besaran Swiss dan diperkirakan akan ditutup pada akhir 2023. (Kurs: Rp15.388/USD)

Di mana setelah pengumuman pada Minggu malam, Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa dan bank sentral utama lainnya mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan pasar yang telah dihantam oleh krisis perbankan yang dimulai dengan runtuhnya dua bank regional AS awal bulan ini.

S&P 500 dan Nasdaq berjangka masing-masing naik 0,4 persen, keduanya mengembalikan beberapa keuntungan awal.

Saham Selandia Baru merosot pada pembukaan dan Australia dibuka dengan kerugian 0,5%. Mata uang aman dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sterling dan euro tetapi naik versus yen. Tekanan pada UBS membantu menyegel kesepakatan.

"Ini adalah hari bersejarah di Swiss, dan hari yang sejujurnya, kami harap, tidak akan datang," kata Ketua UBS Colm Kelleher kepada para analis melalui telekonferensi.

"Saya ingin memperjelas bahwa meskipun kami tidak memulai diskusi, kami yakin transaksi ini menarik secara finansial bagi pemegang saham UBS," kata Kelleher.

CEO UBS Ralph Hamers mengatakan masih banyak detail yang harus dikerjakan.

"Saya tahu pasti masih ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab," katanya.

"Dan saya mengerti itu dan saya bahkan ingin meminta maaf untuk itu," tambahnya.

Dalam respons global yang tidak terlihat sejak puncak pandemi, The Fed mengatakan telah bergabung dengan bank sentral di Kanada, Inggris, Jepang, Uni Eropa, dan Swiss dalam tindakan terkoordinasi untuk meningkatkan likuiditas pasar.

ECB berjanji untuk mendukung bank-bank zona euro dengan pinjaman jika diperlukan, menambahkan penyelamatan Swiss atas Credit Suisse adalah penting untuk memulihkan ketenangan.

Ketua Fed Jerome Powell dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyambut baik pengumuman otoritas Swiss. Bank sentral Inggris juga memuji Swiss.

"Lingkungan risiko yang lebih besar untuk keuangan mengarah pada penggunaan modal dan pengambilan risiko, investasi dan pinjaman yang semakin konservatif, dan tak terelakkan, pertumbuhan yang lebih rendah," kata Lloyd Blankfein, mantan Ketua dan CEO Goldman Sachs Group Inc.

"Sementara beberapa bank telah digantung oleh risiko yang terkonsentrasi dan dikelola dengan buruk, sistem perbankan secara keseluruhan dikapitalisasi dengan sangat baik dan diatur secara substansial lebih ketat daripada di masa-masa sulit sebelumnya," lanjutnya.

Perkawinan perbankan Swiss mengikuti upaya di Eropa dan Amerika Serikat untuk mendukung sektor ini sejak jatuhnya pemberi pinjaman AS Silicon Valley Bank dan Signature Bank.

Beberapa investor menyambut baik langkah akhir pekan ini tetapi mengambil sikap hati-hati.

"Asalkan pasar tidak mengendus masalah lain yang tersisa, saya pikir ini akan cukup positif," kata Ahli Strategi Investasi Senior di Allspring Global Investments, Brian Jacobsen.

Masalah tetap ada di sektor perbankan AS, di mana saham bank tetap berada di bawah tekanan meskipun ada langkah dari beberapa bank besar untuk menyetor USD30 miliar ke First Republic Bank, sebuah institusi yang diguncang oleh kegagalan Silicon Valley dan Signature Bank.

First Republic melihat peringkat kreditnya diturunkan lebih dalam ke status sampah oleh S&P Global, yang mengatakan infus deposit mungkin tidak menyelesaikan masalah likuiditasnya.

Simpanan bank-bank AS telah stabil, dengan arus keluar melambat atau berhenti dan dalam beberapa kasus berbalik, seorang pejabat AS mengatakan pada Minggu (19/3), menambahkan masalah Credit Suisse tidak terkait dengan simpanan baru-baru ini di bank AS dan bahwa bank AS memiliki eksposure terbatas ke Credit Suisse.

Sementara itu, Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) AS berencana untuk meluncurkan kembali proses penjualan untuk Silicon Valley Bank, dengan regulator mencari potensi pemecahan pemberi pinjaman, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Intervensi dilakukan setelah dua sumber mengatakan kepada Reuters sebelumnya bahwa bank-bank besar di Eropa melihat ke Fed dan ECB untuk melangkah dengan sinyal dukungan yang lebih kuat untuk membendung penularan.

Euro, pound, dan dolar Australia semuanya naik sekitar 0,4 persen terhadap greenback, menunjukkan tingkat selera risiko di pasar.

"Saham-saham bank seharusnya menguat karena berita tersebut, tetapi masih terlalu dini untuk memberi sinyal semuanya jelas," kata Kepala Investasi Angeles Investments di California, Michael Rosen.