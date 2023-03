JAKARTA - Raksasa perbankan Swiss, UBS setuju untuk mengakuisisi Credit Suisse yang kesulitan likuiditas. UBS siap membeli Credit Suisse senilai USD3,23 miliar atau setara Rp49 triliun

Merger ini dilakukan otoritas Swiss untuk menghindari lebih banyak gejolak di grup perbankan tersebut. UBS juga siap menanggung kerugian hingga USD5,4 miliar.

Keputusan ini pun direspons beragam oleh pasar saham dan dolar AS. Bursa saham AS, Wall Street justru berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin, karena investor memantau perkembangan terbaru terkait sektor perbankan setelah kesepakatan menyelamatkan Credit Suisse.

BACA JUGA: Bank UBS Resmi Caplok Credit Suisse Rp49 Triliun

Namun pada dolar AS justru melemah. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terakhir turun 0,50% di 103,270 sehari setelah merger diumumkan.

Di bawah kesepakatan UBS-Credit Suisse, pemegang obligasi Credit Suisse Additional Tier-1 (AT1) senilai 17 miliar dolar AS akan dihapuskan. Itu membuat marah beberapa pemegang surat utang, yang mengira mereka akan lebih terlindungi daripada pemegang saham, dan membuat takut investor di obligasi AT1 bank lain.

BACA JUGA: Harga Minyak Naik Ditopang Sentimen Bank UBS Sepakat Akuisisi Credit Suisse

Juga menekan dolar adalah kekhawatiran tentang bank-bank regional AS, meskipun beberapa bank besar menyetorkan USD30 miliar minggu lalu ke First Republic Bank, pemberi pinjaman AS yang paling tidak nyaman dari investor. Saham First Republic jatuh sebanyak 50% pada Senin (20/3/2023) dan terakhir turun sekitar 39%.

"Secara khusus, ada risiko yang berkembang, atau setidaknya beberapa tingkat ketidakpastian, dengan bank regional AS yang menurut saya membebani aset-aset AS pada saat ini juga," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara, Bipan Rai, dikutip dari Antara, Selasa (21/3/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0723 dari USD1,0682 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2280 dari USD1,2197 pada sesi sebelumnya. Dolar AS dibeli 131,32 yen Jepang, lebih rendah dari 131,67 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9283 franc Swiss dari 0,9252 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3660 dolar Kanada dari 1,3719 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,3652 krona Swedia dari 10,4809 krona Swedia. Pedagang juga menunggu pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve AS yang akan dimulai pada Selasa. Keputusan terbaru Federal Reserve tentang kenaikan suku bunga akan dirilis pada Rabu (22/3/2023) dan menambah lapisan tambahan ketidakpastian bagi investor.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.