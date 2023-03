JAKARTA - Harga minyak dunia anjlok imbas kenaikan suku bunga acuan AS. Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menegaskan komitmen mereka untuk menekan inflasi, termasuk kemungkinan suku bunga lebih tinggi, yang berpotensi menghadirkan resesi.

BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Naik Pasca Pertemuan Arab dan Rusia

Hingga pukul 09:38 WIB minyak Brent untuk Juni 2023 di Intercontinental Exchange (ICE) turun 0,82% di level USD75,73 per barel. Sedangkan West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Mei 2023 di New York Mercantile Exchange (NYMEX) tertekan 1,10% di USD70,12 per barel.

Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa tekanan industri perbankan dapat memicu krisis kredit.

Jika ini terjadi, maka dapat berakibat signifikan bagi ekonomi AS, termasuk menambah kemungkinan potensi perlambatan ekonomi alias resesi di tengah lonjakan suku bunga.

Masalah perbankan AS dipandang telah menyebabkan volatilitas perdagangan sejumlah aset berisiko, termasuk pasar komoditas minyak mentah selama sepekan terakhir.

Follow Berita Okezone di Google News

The Fed lebih memilih jalan tengah agar tidak membenturkan lonjakan inflasi dengan krisis perbankan negeri Paman Sam saat ini, sebagaimana diwartakan Reuters, Kamis (23/3/2023). Sebelumnya pada dini hari tadi, The Fed baru saja mengerek suku bunga 25 basis poin menjadi 4,75%-5%. Langkah ini diambil demi membawa lonjakan harga kembali sesuai target di kisaran 2%.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.