BEKASI - Hari pertama Ramadhan 2023 harga pangan mulai dari cabai, bawang, hingga sayur-mayur terpantau mahal. Namun pasar tradisional masih ramai dikunjungi pembeli.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di Pasar Mangunjaya, Bekasi hari ini, Kamis (23/3/2023), banyak pembeli berlalu lalang membeli barang pokok. Terlihat pula para ibu rumah tangga membawa barang belanjaan.

Selain kondisi pasar, tim MPI juga memantau harga barang pokoknya. Terpantau harga cabai rawit merah mengalami kenaikan, kini dibanderol Rp100 ribu per kilogram (kg) sebelumnya Rp80 ribu per kg . Kemudian, cabai merah keriting di banderol Rp50 ribu per kg, sebelumnya Rp45 ribu per kg. Namun beda halnya pada cabai rawit hijau, justru turun dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg.

Salah satu pedagang barang pokok bernama Rizky menyebut, kenaikan harga tersebut terjadi sejak tiga hari lalu. Kenaikannya pun perlahan namun tinggi.

"Harga-harga itu udah tiga hari lalu naiknya, (naiknya) nggak langsung. Tapi per hari gitu, tapi sekalinya baik bisa Rp2 ribu-3 ribu," kata Rizky saat ditemui di lapak miliknya.

Kemudian, untuk harga bawang merah, di pasar ini terpantau masih tinggi yakni di level Rp40 ribu per kg, sebelumnya hanya Rp35 ribu per kg. Beda halnya bawang putih kating, harganya justru turun dari Rp45 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg.

"Bawang putih turunnya baru kemarin. Sebelumnya masih Rp45 ribu," jelas Rizky.

Follow Berita Okezone di Google News

Sedangkan sayur mayur terpantau juga tak kalah saing. Beberapa jenis sayur ada yang mengalami kenaikan harga. Seperti timun dari sebelumnya Rp8 ribu per kg menjadi Rp12 ribu per kg, tomat dari sebelumnya Rp10 ribu per menjadi Rp13 ribu per kg. "Kalau sayuran nggak banyak yang naik. Cuma beberapa doang. Kaya timur, sama tomat. Kalau yang lainnya masih normal. Terong Rp10 ribu per kg, sawi hijau Rp10 ribu per kg, jagung Rp10 ribu per kg, kacang panjang Rp15 ribu kg," papar dia. Senada, pedagang lainnya juga menjual harga cabai, bawang tidak jauh beda. Mas Oji, sapaan akrabnya, mengatakan, harga cabai rawit merah yang ia jual juga dibanderol Rp100 ribu per kg, cabai merah keriting Rp50 ribu per kg, cabe rawit hijau Rp40 ribu per kg. "Cabe merah keriting Rp50 ribu (standar kalau harga segitu). Rawit hijau juga stabil Rp40 ribu. Yang naik cuma rawit merah aja," ungkap Mas Oji. Sementara, dari segi pembeli, dia mengungkapkan beberapa hari jelang puasa hingga puasa pertama hari ini pembeli terbilang cukup banyak. Pasar pun juga terlihat ramai. Dia berharap, kondisi seperti saat ini bisa bertahan dan bisa meningkat hingga lebaran tiba. "Dari segi pembeli agak lumayan rame dari sebelumnya pas jelang puasa. Ini kan hari pertama puasa. Ya, mudah-mudahan bisa ramai terus sampai lebaran nanti," pungkas Mas Oji.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.