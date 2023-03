JAKARTA- Siapa yang punya Mall Taman Anggrek? Ini dia orangnya memiliki julukan Crazy Rich.

Adapun, pusat perbenlanjaan the real crazy rich ini, memiliki berbagai brand ternama, bahkan sering dikunjungi kalangan atas, termasuk para artis Indonesia.

Siapa yang punya Mall Taman Anggrek?Ini dia orangnya bernama Eka Tjandranegara. Dia masuk dalam daftar orang terkaya dengan total kekayaan USD1,25 miliar atau Rp17,5 triliun. Dengan jumlah kekayaannya tersebut, namanya berada di posisi 26 sebagai orang terkaya pada 2016. Sayangnya pada tahun 2017, Eka Tjandranegara terdepak dari daftar orang terkaya dari Forbes.

Pria berusia 70 tahun tersebut diketahui merupakan pemilik dari group Mulia. Perusahaan berencana membangun bangunan pencakar langit dengan biaya hingga USD800 juta. Sebagai informasi Mall Taman Anggrek atau biasa juga disebut TA atau MTA merupakan pusat perbelanjaan yang diklaim terbesar di kawasan Jakarta Barat. Mall Taman Anggrek dibuka pada tahun 1996.

Follow Berita Okezone di Google News

Mall Taman Anggrek dimiliki dan dikelola oleh Mulia Group yang terkenal di Indonesia, yang membawa serta lebih dari 20 tahun pengalaman pengembangan properti residensial, komersial, dan hotel. Lokasinya yang berada di jantung Jakarta Barat menjadikannya sebagai pusat perbelanjaan yang paling favorit di kalangan masyarakat Jakarta.

Di Mall Taman Anggrek, pengunjung akan menjumpai sarana Ice-Skating Rink, Hall yang terbilang luas, atrium dan exhibitions untuk event-event akbar, ada pula elevators dengan kapasitas lebih dari 70 orang dan masih banyak lagi lainnya. Fasilitas yang bisa dijumpai di Mall Taman Anggrek antara lain Valet Parkir, area parkir yang luas dan bisa menampung kendaraan lebih dari angka 4.000, Game Centre untuk anak-anak, ATM Center 24 jam penuh, Central Air Conditioning, Musholla, dan masih banyak lagi lainnya.

Mall Taman Anggrek memang di desain dengan sempurna. Sehingga wajar jika banyak yang berkunjung ke tempat ini. Lokasi yang strategis juga merupakan keunggulan tersendiri tempat ini.Â

Mall Taman Anggrek banyak dihuni tenant-tenant berkualitas, antara lain adalah Étude House, Factor, Felice Jewelry, Frank Duet, Golden Eiffel Jewellery, Gosh, Hammer, International Jewelery, Jardin Jewelry Collection, American Grill, A&W, Ajisen Ramen, Honeymoon Desserts, Tom Yam Emrys, riental Reflexiologi, Paxi Barbershop, Pondok Mazmur Maranatha, Beauté de Kosé, BreadTalk, Café Bon Français, C&F Perfumery, Dunkin’ Donuts, Imperial Cakery & Cafe, J.CO Donuts & Coffee, Kopitiam, Rotiboy Bakeshoppe, Starbucks Coffee, Teh 63, Perlini’s Silver, The Body Shop, The Coffee Bean & Tea Leaf, The Face Shop, dan masih banyak lagi lainnya.

(RIN)