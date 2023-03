JAKARTA - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue.

Emiten restoran dan bar Lucy in the Sky ini berencama menambah jumlah saham yang akan diterbitkan sebanyak 584.775.000 saham, dengan nilai nominal Rp10 per saham. Aksi korporasi ini bakal diusulkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Mei 2023.

"PMHMETD akan dilaksanakan sesuai ketentuan paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB, tulis manajemen dalam prospektus, Jumat (25/3/2023).

Ketetapan jumlah saham yang ditawarkan, harga pelaksanaan, hingga jadwal right issue akan disahkan pada RUPSLB.

Manajemen menyatakan bakal memakai sebagian besar dana right issue untuk keperluan akuisisi dua perusahaan.

Secara rinci, emiten besutan Wulan Guritno tersebut akan menggunakan Rp23 miliar untuk mengambilalih 54% saham PT Graha Senopati Sentosa (GSS). Kemudian, akuisisi 51% saham PT Kreasi Sejahtera Bahagia (KSB) senilai Rp11 miliar.

Follow Berita Okezone di Google News

"Sisanya akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha perseroan, baik secara organik maupun non-organik," tambah manajemen. GSS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, sedangkan KSB berkutat dalam bisnis jasa kesenian, hiburan, dan kreativitas.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.