JAKARTA – Laba PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) mengalami kenaikan 14,1% menjadi Rp580,5 miliar di sepanjang 2022. Emiten teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini membukukan pendapatan sebesar Rp20,9 triliun atau meningkat 13,4% dari tahun sebelumnya.

Presiden Direktur MTDL Susanto Djaja mengatakan, kinerja tahun 2022 ini merupakan capaian penting dalam sejarah perseroan yang sudah sepatutnya disyukuri, di mana belanja TIK untuk korporasi masih terus meningkat seiring meredanya pandemi.

“Harapan kami, tahun 2022 ini akan bisa menjadi tahapan baru bagi perseroan, di mana kami telah naik tingkat ke level yang lebih tinggi,”ujarnya dilansir dari Harian Neraca, Senin (27/3/2023).

Dari seluruh pendapatan perseroan, bisnis distribusi digital memberi kontribusi sebesar Rp16,4 triliun, atau naik 12,4% YoY. Sementara bisnis solusi dan konsultasi mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,0 triliun, meningkat 18,5%YoY.

Follow Berita Okezone di Google News

Peningkatan pendapatan pada unit Bisnis Distribusi Digital dikontribusikan terutama oleh penjualan Notebook dan PC yang bertumbuh 7%, serta penjualan produk smartphone yang bertumbuh 21%.

Adapun peningkatan pendapatan dari unit Bisnis Solusi dan Konsultasi Digital terutama didukung oleh penjualan kepada sektor financial services yang bertumbuh 44%. Selain itu, peningkatan pendapatan juga diperoleh berkat inisiatif perseroan untuk menyediakan solusi TIK yang inovatif dan relevan dengan perkembangan transformasi teknologi saat ini, antara lain seperti; IT Security di tengah serangan cyber yang mendunia, Cloud Hyperscaler, di mana Perseroan bermitra dengan world-class provider seperti Azure, AWS, Google Cloud dan permintaan akan terus bertumbuh seiring dengan pembangunan data center di Indonesia, serta tren subscription-based ke depannya yang akan meningkatkan permintaan ke software subscription atau SaaS (Software as a Service).