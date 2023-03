BALI - Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa ASEAN memegang peranan yang sangat penting sebagai episentrum pertumbuhan.

Bahkan, tema yang diangkat dalam Keketuaan ASEAN 2023 adalah ASEAN Matters.

"Memang ASEAN penting, baik dulu, sekarang, maupun di masa depan, ada tiga alasan utamanya," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam High Level Seminar From ASEAN to The World: Payment System in the Digital Era di Nusa Dua, Selasa (28/3/2023).

Alasan pertama, sambung dia, ASEAN adalah episentrum pertumbuhan. Tahun lalu, di ASEAN 5, pertumbuhan ekonominya menyentuh angka 5,3%.

"Salah satu yang tertinggi di dunia secara rata-rata. Tahun ini, kami berekspektasi di 4,6 hingga 4,7%, dan bisa meningkat hingga 5,6% di 2024," ungkap Perry.

Alasan kedua, sebut dia, karena semua kebijakan baik ada di ASEAN. Kebijakan bagaimana disiplin dalam bidang moneter, bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, juga stabilitas dalam sistem finansial, dan reformasi struktural.

"ASEAN penting karena kebijakan-kebijakan baik itu ada di ASEAN," tambah Perry.

Kemudian, alasan yang ketiga adalah digitalisasi.

ASEAN adalah bentuk nyata digitalisasi yang tumbuh dengan cepat di dunia.

"Ini berkat populasi muda kami, penggunaan internet yang luas, serta meluasnya bisnis startup yang tumbuh dengan baik," ucapnya. Dia menyebut, banyaknya perusahaan startup juga mendorong transformasi yang bergairah di bidang digital sehingga membangun ekosistem digital di ekonomi dan keuangan. "Kita menyaksikan banyaknya startup baik itu unicorn, decacorn, dan yang lainnya mulai naik daun di ASEAN. Ini bukan hanya karena populasi muda dan juga penggunaan internet yang luas, tetapi juga karena kita benar-benar memiliki niat," sambung Perry. ASEAN pun memiliki ASEAN Digital Integration framework, menggerakkan ASEAN ke transformasi digital. "Ini tidak hanya mendukung integrasi ekonomi, tetapi juga ICT di crossborder regional payment connectivity," pungkas Perry.

