BALI - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai bahwa kawasan Asia Tenggara (Asean) memiliki peran sangat penting dalam perekonomian global. Di mana pertumbuhan lima negara terbesar atau Asean 5 mencapai 5% di tengah ketidakapastian ekonomi dunia dan pandemi Covid-19.

"Tahun lalu di ASEAN 5, pertumbuhan ekonomi kami di 5,3%. Salah satu yang tertinggi di dunia. Tahun ini, kami berekspektasi di 4,6% hingga 4,7%, dan bisa meningkat hingga 5,6% di 2024," ujarnya, di High Level Seminar From Asean to the World: Payment System in Digital Era, Bali, Selasa (28/3/2023).

Melihat pertumbuhan tersebut, Perry meyakini bahwa kawasan Asean memiliki peran yang sangat penting pada perekonomian global.

"Memang Asean penting, baik dulu, sekarang, maupun di masa depan. Ada tiga alasan. Pertama, Asean adalah episentrum pertumbuhan," katanya.

Di sisi lain, negara-negara Asean juga menerapkan banyak kebijakan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian global, geopolitik maupun pandemi. Di mana negara Asean disiplin dalam bidang moneter, koordinasi kebijakan fiskal dan juga stabilitas dalam sistem finansial.

"Asean penting karena kebijakan-kebijakan baik itu ada di Asean," ujarnya.

Kemudian dalam digitalisasi, Asean tentu tumbuh dengan cepat di dunia berkat populasi muda. Di mana penggunaan internet serta meluasnya bisnis startup. "Banyak startup, transformasi yang cerah dibidang digital sehingga mentransformasi ekosistem digital di ekonomi dan keuangan. Kita juga menyaksikan banyaknya startup yang naik daun, Unicorn, Decacorn, di Asean. Ini juga karena kita benar-benar memiliki niat. Kita punya Asean Digital Transformation Framework, menggerakkan Asean ke transformasi digital. Ini tidak hanya mendukung integrasi ekonomi, tetapi juga ICT di crossborder regional payment connectivity," ujarnya.

