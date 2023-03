JAKARTA - Anak usaha Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) meraup laba tahun berjalan senilai Rp161,72 miliar tahun 2022. Realisasi itu meningkat 169,28% yoy dibandingkan tahun 2021 senilai Rp60,05 miliar.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (30/3/2023) performa itu mendorong laba per saham dasar IPCC tumbuh menjadi Rp88,94 per saham, dari semula Rp33,03 per saham.

Peningkatan laba terjadi berkat performa positif top line emiten logistik tersebut. Diketahui pendapatan IPCC meningkat 40% yoy menjadi Rp726,57 miliar.

Kontribusi utama pemasukan IPCC berasal dari segmen pelayanan jasa terminal dan jasa barang di pelabuhan total mencapai Rp709,77 miliar. Selebihnya adalah pelayanan jasa rupa-rupa hingga bisnis fasilitas-utilitas senilai Rp16,79 miliar.

Dari segmen geografis, wilayah pelabuhan yang menyerap porsi pendapatan IPCC terbanyak adalah Tanjung Priok, Jakarta, senilai Rp701,42 miliar, dan Belawan Sumatera Utara Rp13,19 miliar.

Kenaikan pendapatan mendorong beban pokok IPCC membengkak 19,18% menjadi Rp379,72 miliar, yang sebagian besar adalah beban kerjasama mitra usaha, penyusutan hingga tenaga kerja. Dari sisi neraca, total aset IPCC tumbuh 11,66% yoy menjadi Rp2,19 triliun. Jumlah utang (liabilitas) bertambah 14,69% di angka Rp1,02 triliun, sedangkan modal (ekuitas) tumbuh 9,10% yoy menjadi Rp1,16 triliun. IPCC membukukan peningkatan jumlah kas dan setara kas 32,6% menjadi Rp1,01 triliun akibat adanya peningkatan penerimaan kas dari aktivitas operasional.

