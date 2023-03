JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen memberikan layanan terbaik bagi investor, MNC Sekuritas senantiasa berinovasi menghadirkan fitur-fitur baru dalam aplikasi online trading saham dan reksa dana unggulannya, yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas meluncurkan terobosan baru untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya dengan menghadirkan fitur terbaru di aplikasi MotionTrade pada Jumat (31/3/2023). Investor dapat mengajukan aktivasi akun margin secara full online dengan cepat, dan praktis melalui menu Aktivasi Margin.

Beberapa keuntungan akun margin, antara lain:

1. Fasilitas dana tambahan untuk transaksi saham

2. Bunga yang lebih terjangkau yaitu hanya 0,05% per hari

3. Holding period lebih fleksibel selama rasio jaminan (perbandingan nilai kewajiban dengan portofolio dan cash) tidak di atas 65%

Pengajuan aktivasi akun margin dapat dilakukan oleh investor yang telah memiliki akun reguler di MNC Sekuritas dan memiliki aset senilai minimum Rp200.000.000 berdasarkan saldo RDN dan/ atau portofolio saham yang masuk dalam daftar saham margin dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Informasi selengkapnya mengenai Aktivasi Akun Margin di aplikasi MotionTrade dapat Anda akses di link berikut: bit.ly/MNCSAktivasiMargin

Bersamaan dengan rilis fitur Aktivasi Akun Margin, MotionTrade juga meluncurkan beberapa fitur baru lainnya, antara lain:

1. Chart BO/ SB (Buy at Offer/ Sell at Bid)

Fitur ini memudahkan trader untuk melihat visualisasi pergerakan Power Buy dan Sell dari waktu ke waktu selama jam perdagangan.

2. Chart Heatmap

Fitur ini memungkinkan trader untuk menganalisa visualisasi pergerakan volume transaksi saham melalui representasi bidang dan warna yang berbeda-beda, sehingga dapat membuat keputusan trading yang lebih komprehensif.

3. Huawei AppGallery

Bagi pengguna smartphone Huawei, Anda dapat mengunduh aplikasi MotionTrade melalui Huawei AppGallery dan menikmati beragam kemudahan dalam transaksi saham dan reksa dana.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!