JAKARTA - MNC University menggandeng MNC Bank menggelar Seminar Career Talk di Jakarta secara luring dan daring. Seminar diikuti alumni, mahasiswa MNC University serta siswa SMA sederajat di Jakarta dan sekitarnya.

Adapun seminar Career Talk mengambil tema "How to Optimize your Campus Life for your Future Career" ini diselenggarakan dengan tujuan agar mahasiswa MNC University dapat mengoptimalkan masa studinya di kampus dengan bersiap-siap membangun karir sejak di bangku kuliah.

Seminar ini juga memberikan gambaran kepada siswa SMA sederajat mengenai pentingnya memilih kampus yang tepat untuk menempuh Pendidikan Tinggi berkualitas agar kelak dapat mempersiapkan karirnya sedini mungkin.

"Career Talk ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang bagaimana merencanakan dan mengembagkan karir di masa depan," kata Talent Acquisition Division Head MNC Bank Ahmed Mawardi, Jumat (31/3/2023).

Sebagai seorang yang bergelut dengan bidang Talent Acqusition selama lebih dari 10 tahun, Ahmad menekankan pentingnya mahasiswa untuk aktif di kampus, berani berbeda, dan berpikiran terbuka.

Ahmad juga membagikan pengalamannya dalam berhadapan dengan fresh graduate yang seringkali mengabaikan detail kualifikasi, terlalu selektif, dan memiliki ekspektasi dan tuntutan yang terlalu tinggi untuk fresh graduate. Ahmad berpesan bahwa dalam dunia kerja, hendaknya fresh graduate lebih fleksibel dalam bekerja serta membuktikan kinerja terbaik untuk meraih karir yang diinginkan.

โ€œAcara ini sangat positif sehingga para mahasiswa yang hadir secara luring maupun siswa SMA sederajat yang hadir melalui zoom mendapatkan gambaran dan informasi terkait karir dan bagaimana merencanakan dan mempersiapkan karir sejak awal,โ€ kata Ahmed. Ia pun mengajak para mahasiswa dan siswa SMA/SMK yang hadir untuk memaksimalkan waktu selama di kampus dan di sekolah untuk mengeksplore diri dan terlibat dalam berbagai unit kegiatan yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk melatih soft skill dan kemampuan lain yang bisa menjadi nilai plus ketika terjun ke dunia kerja. Dalam seminar ini, hadir pula Lathiyfah Shanti Purnamasari selaku Wakil Rektor III MNC University sebagai narasumber. Lathiyfah membawakan materi mengenai "Experience Excellence at MNC University". Selaku Wakil Rektor yang membawahi bidang Akses Kerja, Lathiyfah memberikan pemaparan mengenai bagaimana berkuliah di MNC University dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesempatan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. "Dalam mempersiapkan karir pasca kampus, berangkatlah dari mengidentifikasi passion dan minat Anda karena pekerjaan yang dilakukan dengan suka cita akan membawa impact yang berlipat ganda dibandingkan jika dikerjakan as usual," ujar Lathiyfah. MNC University menyediakan berbagai Program Studi (Prodi) yang dapat mewadahi passion siswa SMA sederajat yang saat ini sedang mencari Perguruan Tinggi yang tepat untuk melanjutkan studi. Prodi yang disediakan mulai dari bidang bisnis dan keuangan, pendidikan, media dan komunikasi, seni, hingga teknologi. Keseluruhan Prodi di MNC University dirancang untuk dapat memenuhi passion mahasiswa namun juga dapat digunakan secara aplikatif di dunia industri yang berkembang dengan sangat dinamis. Lathiyfah mengingatkan pentingnya mahasiswa untuk membangun CV sejak dari masa kuliah dengan mengoptimalisasi program pendidikan, mengumpulkan keterampilan, melakukan internship, meraih prestasi, melakukan proyek akademik, berorganisasi, dan mengumpulkan referensi yang relevan. Kesemuanya dapat diperoleh di MNC University. MNC University menyediakan berbagai program untuk diikuti mahasiswa mulai dari IELTS prep class, MNCU Career Development Program, internship ke unit bisnis MNC Group dan partner perusahaan lain, event perlombaan seperti MNC Summer Competition, venture builder, kelompok penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen, hingga UKM yang terdiri dari empat cluster yaitu akademik, seni, olahraga, dan keagamaan. Seluruh program ini dirancang dan diselenggarakan oleh MNC University untuk memenuhi kebutuhan industri dan membersiapkan mahasiswa MNC University untuk menjadi lulusan yang siap kerja dan memiliki nilai plus ketika lulus dari kampus. Kedekatan MNC University dengan MNC Group membantu MNC University untuk melakukan link and match antara kebutuhan industri dengan kurikulum yang dijalankan di MNC University.

