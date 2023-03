JAKARTA-Ternyata ini pemilik Ritz Carlton hotel mewah yang jadi trending topic karena pesta ultah anak Sekda Riau menarik untuk dibahas. Dalam laman situs resminya, The Ritz-Carlton Investing Company didirikan oleh Albert Keller di Amerika Serikat pada awal 1990-an.

Pada awal 1900-an, beberapa hotel dikenal sebagai The Ritz-Carlton, di tempat-tempat seperti Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Atlantic City, dan Boca Raton. Namun, pada tahun 1940 tidak ada hotel yang beroperasi kecuali The Ritz-Carlton, Boston.

Ternyata ini pemilik Ritz Carlton hotel mewah yang jadi trending topic karena pesta ultah anak Sekda Riau memberikan pengalaman kemewahan terbaik, kecerdikan Yankee, dan kepekaan sosial Boston. Standar layanan, santapan, dan fasilitas landmark Boston ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk semua hotel dan resor Ritz-Carlton masa depan di seluruh dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

Pada tahun 1983, The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC dibentuk. Dipimpin oleh presiden dan bapak pendiri, Colgate Holmes, bersama Horst Schulze, Joe Freni, Ed Staros, dan Herve Humler, perusahaan mulai berkembang, menambah properti baru di seluruh Amerika Serikat. Dalam dua tahun, merek tersebut telah membuka lima hotel, termasuk The Ritz-Carlton, Buckhead, The Ritz-Carlton, Atlanta, The Ritz-Carlton, Laguna Niguel dan The Ritz-Carlton, Naples.

Ekspansi yang cepat ini berlanjut, dan pada penutupan tahun 1992, The Ritz-Carlton telah berkembang menjadi 23 hotel mewah yang luar biasa, mendapatkan Penghargaan Kualitas Nasional Malcolm Baldrige yang pertama. Tahun berikutnya, mereka membuka hotel pertama mereka di Asia, The Ritz-Carlton, Hong Kong.

Pada tahun 1998, kesuksesan The Ritz-Carlton Hotel Company telah menarik perhatian industri perhotelan, dan merek tersebut dibeli oleh Marriott International.

Sejak pembelian ini, The Ritz-Carlton terus berkembang, memberikan layanan yang luar biasa dan kepedulian tulus kepada tamu seluruh dunia. Pada tahun 2000, The Ritz-Carlton Residences membuka properti pertama mereka di Washington, D.C., diikuti oleh properti Destination Club pertama mereka, Aspen Highlands, Colorado pada tahun 2001. Selain lusinan hotel baru di seluruh dunia, pada tahun 2008 perusahaan membuka yang pertama Properti Ritz-Carlton Reserve, menawarkan pengalaman suaka pribadi di Phulay Bay, Krabi, Thailand.

Saat ini, perusahaan terus berkembang dan menginspirasi perjalanan hidup yang paling berarti di tujuan yang paling diinginkan di bumi.

Seperti diketahui, Pamer harta kekayaan hingga gaya hidup mewah alias flexing para pejabat negara di media sosial sedang disorot publik. Kali ini giliran anak dan istri Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, SF Hariyanto yang disorot usai viral video keluarganya pamer harta.

Pamer gaya hidup mewah Istri SF Hariyanto diviralkan oleh pemilik akun Twitter @PartaiSocmed. Pemilik akun @PartaiSocmed mengunggah beberapa foto gaya hidup hedon istri SF Hariyanto yang memamerkan tas mewah. Teranyar, pemilik akun @PartaiSocmed juga mempertanyakan pesta ulang tahun anak SF Hariyanto yang begitu mewah.

(RIN)