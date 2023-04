JAKARTA – PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang 2022. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp179,5 miliar pada 2022. Laba KPIG naik 24,2% dari Rp144,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Melansir laporan keuangan KPIG, Senin (3/4/2023), pendapatan KPIG meningkat signifikan menjadi Rp1.121,9 miliar di tahun 2022, melonjak 60,3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp700 miliar. Hal ini didorong oleh meroketnya pendapatan di segmen hotel, resor dan golf sebesar 306,3%, menjadi Rp507,5 miliar dari Rp124,9 miliar pada tahun 2021.

Kemudian segmen jasa keamanan dan lain-lain dengan Rp385,3 miliar, tumbuh 4,3% dari Rp369,5 miliar di tahun 2021. Diurutkan berdasarkan segmentasi, kontributor terbesar berasal dari hotel, resor dan golf dengan 45,2% dari total pendapatan, diikuti oleh jasa keamanan dan lainnya dengan 34,3%, sewa ruang perkantoran dengan 19,6%, dan terakhir apartemen dan properti lainnya dengan 0,9%.

“MNC Land menorehkan banyak pencapaian membanggakan, termasuk kinerja keuangan Perseroan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga lebih dari 60%,” Direktur Utama KPIG M. Budi Rustanto.

Perseroan mencatatkan EBITDA sebesar Rp190,6 miliar, mewakili 17,0% marjin EBITDA di tahun 2022. Diikuti dengan laba bersih sebesar Rp179,5 miliar pada FY-2022, yang naik 24,2% dari Rp144,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Pemulihan juga terlihat pada perbandingan kuartal sebelumnya, di mana pendapatan KPIG melambung 22.1% dari Rp305,6 miliar di Q3-2022 menjadi Rp373,0 miliar di Q4-2022. Sedangkan EBITDA dan laba bersih Perseroan tercatat masing-masing sebesar Rp64,1 miliar dan Rp114,7 miliar pada kuartal terakhir tahun 2022.

“Sejalan dengan optimisme Presiden RI bahwa tahun 2023 menjadi momen kebangkitan pariwisata Indonesia, pada tahun ini Perseroan berkomitmen untuk bekerja lebih keras lagi dalam upaya mempercepat pengembangan berbagai proyek kelas dunia terutama di KEK MNC Lido City, mewujudkan MNC Land sebagai perusahaan entertainment hospitality terbesar di tanah air yang semakin berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Budi.

Pada Juli 2022, Perseroan mempersembahkan Park Hyatt Jakarta (PHJ), hotel mewah modern pertama dan satu-satunya dari brand Park Hyatt di Indonesia. Park Hyatt Jakarta merupakan portofolio terbaru MNC Land di bidang hospitality yang terletak di kawasan MNC Center, Jakarta yang strategis dan terintegrasi.

Hotel ikonik baru ini menempati 17 lantai teratas dari gedung Park Tower setinggi 37 lantai, serta menawarkan pengalaman personal terbaik bagi kaum urban ibu kota. Hotel ini menyediakan pilihan tipe room dan suite dengan view terbaiknya Monas – landmark Kota Jakarta, serta dilengkapi fine dining, bar berkonsep rooftop, hingga beragam fasilitas dan layanan terbaik lainnya.

Pada November 2022, The Westin Resort Nusa Dua & Bali International Convention Center milik Perseroan terpilih menjadi lokasi perhelatan G20 dan B20 Summit yang dihadiri lebih dari 2.000 delegasi dari 69 negara. Alhasil, hotel tersebut membukukan pendapatan tertinggi semenjak pandemi, mencapai Rp57 miliar pada bulan tersebut.

MNC Land juga meraih sejumlah penghargaan di tahun 2022 dengan Park Hyatt Jakarta mendapatkan lebih dari satu penghargaan, antara lain PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-8 kategori The Best Luxury Hotel Development, The Best New Luxury Hotel, dan The Best Newcomer Bar untuk Kita Bar di PHJ.

Di ajang yang sama, The Westin Resort Nusa Dua, Bali mengantongi dua penghargaan kategori The Best Upscale Hotel dan The Best Dessert & Pastry. Sedangkan, Oakwood Hotel & Residence Surabaya juga meraih Surabaya Tourism Award 2022 sebagai Best Tourism Information Provider.

Selain itu, KPIG fokus mengembangkan proyek unggulan KEK MNC Lido City. KEK MNC Lido City merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang terdekat dari Jakarta dengan pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi pariwisata, serta resor terintegrasi seluas 1.040 Ha dari total 3.000 Ha luas area di Lido, Jabodetabek. Berlokasi sekitar 60 kilometer dari Jakarta, KEK MNC Lido City dapat dicapai langsung melalui Tol Bocimi dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari Jakarta.

Dalam waktu dekat, Lapangan Golf 18-Hole berstandar World Championship di Lido akan dibuka untuk publik. Lapangan golf yang didesain oleh Ernie Els ini berada di lokasi dengan ketinggian sekitar 600 m di atas permukaan air laut dan dikelilingi oleh Gunung Salak, Gede, dan Pangrango, pecinta golf dapat merasakan sensasi bermain golf di atas awan dengan udara yang sejuk sekitar 22-25°C.

Lapangan golf ini dilengkapi Private Clubhouses dengan sejumlah fasilitas penunjang berstandar internasional, seperti exclusive dining, hotel berbintang, juga caddy profesional. Pesona Lido yang tidak diragukan lagi cocok bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang mencari tempat wisata dengan akses mudah, area outdoor yang luas, serta dekat dengan alam sehingga udara terasa lebih bersih dan segar.