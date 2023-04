JAKARTA - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, bantuan sosial (bansos) Ramadhan beras sebanyak 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM) DKI Jakarta, akan disalurkan pada Rabu 5 April 2023.

"Bulog ditugaskan dalam bentuk beras. Akan kita lakukan secara nasional itu hari Rabu 5 April besok," ujar Suyamto kepada wartawan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).

Sebelumnya Bulog sudah menyalurkan kepada KPM di wilayah Papua dan Yogyakarta. Adapun besaran beras yang baru tersalurkan sebanyak 20 ton.

Suyamto menuturkan, pengiriman beras untuk sampai di wilayah-wilayah Indonesia memang tidak bisa sampai di waktu yang sama. Sebab, dalam proses penyaluran, Bulog harus berdasarkan data KPM yang didapat dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena kita itu kan menyalurkan melalui data KPM dari Kementerian Sosial. Data itu kami terima kemudian kita bekerjasama dengan PT Pos untuk mengantarkan. Untuk saat ini kita kan perlu waktu. Nah saat ini sedang disusun rencana penyaluran," jelasnya.

Suyamto menambahkan, jika semua data By Name By Address sudah diterima oleh Perum Bulog, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Daerah untuk menyusun rencana penyalurannya.

"Sehingga, mudah-mudahan minggu ini sudah masuk sehingga bisa jalan semuanya," pungkas dia.